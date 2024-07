Hugo Duro: “Hay que tener ambición y tratar de superar los 13 goles de este curso”

Valencia, 4 jul (EFE).- El delantero del Valencia Hugo Duro dijo este jueves, tras su renovación con el club de Mestalla hasta 2028, que debe ser ambicioso y quiere marcarse el objetivo de, “como mínimo”, igualar los 13 goles que ha acumulado este curso e incluso intentar superarlo.

“Esperemos que haya más. Aquí en Valencia, desde que vine, me he sentido muy querido por la afición, por los trabajadores del club, compañeros... el poder seguir aquí muchos años me hace muy feliz. Me encanta estar en Valencia, se está genial, jugar Mestalla es un lujo que pocos jugadores pueden decir y, para mí, me hace muy feliz”, dijo a VCF Radio.

Reconoció el notable cambio que ha experimentado "para bien" desde que llegó al Valencia hace tres años. "Las cosas están yendo bien, esperemos que vayan a mejor, ya que siempre se puede mejorar”, subrayó el delantero madrileño.

“Desde el primer día se me quiso por la narración -televisiva cuando se enfrentó al Valencia siendo jugador del Getafe-, por lo que pasó en Copa, pero se ha juntado eso con que justo mis valores en el fútbol de trabajo, ambición y humildad es lo que le gusta a la gente y sumadas las dos cosas pues desde el primer día me apoyaron”, reconoció un Hugo Duro muy satisfecho por su renovación.

El ariete madrileño de 24 años comentó que le salió “un muy buen primer año” que hizo que la gente le “quisiera” y aunque el año pasado le costó un poco, “incluso en los peores momentos la afición ayudaba porque veían que trabajaba y apoyaba al equipo”.

Duro está “muy contento de tener esa relación con la gente”, pero dijo que “en el fútbol de élite ya no sirve con llegar”, por lo que dijo que debe centrarse desde ya en la pretemporada para “como mínimo igualar e intentar superar esos trece goles.

Asimismo, se mostró “encantado” de la responsabilidad que supone jugar en el Valencia, pues esta ya será su cuarta temporada: “Cuando veo a los chavales pienso que he pasado por ahí y sé lo que a mí me gustaría y me gustaba que me hicieran, y les intento ayudar al máximo. Es gente que intenta aprender, siempre con una buena cara, sonriendo... tenemos un grupo muy parecido en las maneras de ser”.

“La gente escucha, aprende, trabaja y se lo pasa bien y creo que es un exitazo también, en parte, de Baraja”, destacó Duro, para el que su mejor momento como jugador del club fue su gol en la final de Copa del Rey de Sevilla.

“Una de las razones por las que me enamoré de Valencia fue por la afición y Mestalla. Ojalá disfrutemos mucho juntos y que sigan coreando mi nombre, que mola mucho”, concluyó Duro. EFE

