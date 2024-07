Hoy será noticia. Viernes, 5 de julio de 2024

BEGOÑA GÓMEZ

El juez interroga a Begoña Gómez para saber si incurrió en tráfico de influencias

Madrid (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado interroga este viernes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para determinar si incurrió en tráfico de influencias y corrupción en los negocios, fundamentalmente con relación a varios contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.

Gómez se sentará en el banquillo del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en calidad de investigada en una causa que nació en abril de una denuncia contra ella del autodenominado sindicato Manos Limpias, al que en estos meses se han unido otras acusaciones como la organización ultracatólica Hazteoír o Vox.

LEY AMNISTÍA

La Fiscalía pedirá hoy a Llarena que reconsidere su decisión y amnistíe a Puigdemont

Madrid (EFE).- La Fiscalía tiene previsto presentar hoy viernes su recurso ante el Tribunal Supremo para que el juez Pablo Llarena reconsidere su decisión y aplique la amnistía total al expresidente catalán Carles Puigdemont y retire la orden de detención nacional que pesa sobre él y otros dos exconsejeros.

Fuentes fiscales informaron a EFE de que el ministerio público defenderá en un recurso la tesis que ya plasmó en el escrito en el que pedía que se aplicase el perdón a Puigdemont, a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, y a la dirigente de ERC Marta Rovira.

BBVA SABADELL

El BBVA pide hoy a sus accionistas el apoyo para optar a tomar el control del Sabadell

Bilbao (EFE).- El BBVA celebra hoy viernes una junta extraordinaria en la que pedirá a sus accionistas el apoyo a la ampliación de capital necesaria para poder lanzar la opa sobre el Sabadell y llevar a cabo el canje de títulos con los accionistas del banco catalán.

La junta de accionistas se celebrará a partir de las 10:00 en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, aunque se podrá seguir a través de la propia web del banco.

ELECTRICIDAD PRECIOS

El precio de la luz subirá un 15 % hoy, con dos horas por encima de los 100 euros

Madrid (EFE).- El precio medio de la luz en el mercado mayorista será este viernes de 59,88 euros/megavatio hora (MWh), un 15,49 % más caro que el de ayer jueves, y tendrá dos franjas horarias con costos superiores a los 100 euros/MWh, por la mañana y al final de la noche.

La electricidad alcanzará hoy sus precios máximos entre las 7.00 y las 8.00 horas, cuando será de 104,25 euros/MWh, y entre las 22.00 y las 23.00, a 106,33 euros/MWh; mientras que el precio mínimo, de 1,23, se registrará entre las 15.00 y las 16.00, en la franja de mayor generación solar, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE).

PATTI SMITH

Patti Smith actúa en el festival Les Nits de Barcelona

Barcelona (EFE).- La legendaria cantante Patti Smith actúa este viernes en el festival Les Nits de Barcelona junto a su cuarteto de músicos.

Concierto en el que interpretará tanto clásicos como ‘Because the Night’ y ‘People Have the Power’, como versiones de temas de Lana del Rey, Nirvana y Bob Dylan.

SEMANA NEGRA

Comienza la XXXVII edición de la Semana Negra de Gijón

Gijón (EFE).- La Semana Negra de Gijón da inicio este viernes a su trigésimo séptima edición, que se celebrará hasta el 14 de julio.

En esta edición participarán unos 250 escritores invitados.

EL TIEMPO

Temperaturas elevadas y cielos abiertos, salvo cierta nubosidad en el norte peninsular

Madrid (EFE).- Este viernes se prevén temperaturas significativamente elevadas en la meseta Sur, centro peninsular y valles de Ebro, Duero y Guadalquivir en una jornada en la que predominará el tiempo estable y el calor, con algo de inestabilidad con chubascos y tormentas ocasionales en zonas del norte de la Península.

Aunque las temperaturas descenderán algo en puntos del sur y del área mediterránea, subirán notablemente en el norte. De hecho, en puntos del País Vasco y del norte de Navarra el ascenso podrá ser de hasta 10 grados con respecto al jueves. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la aproximación de bajas presiones traerá un ligero aumento de la inestabilidad con nubosidad de evolución en la mitad norte y meseta Sur; en la mitad norte interior puede haber chubascos y tormentas ocasionales y no se descartan tormentas secas en el norte de la meseta Sur y medio Ebro.

