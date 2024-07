El PP catalán teme que el PSC "se abrace" al independentismo y les deje sin senador autonómico

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha afirmado este jueves que temen que el PSC "se abrace" al independentismo y les deje sin senador autonómico pese a que son la cuarta fuerza de la Cámara, con 15 diputados. Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana, en la que ha explicado que el PP no tiene ninguna propuesta sobre la mesa pero sí tienen la sospecha de que el PSC se puede aliar con las fuerzas independentistas. Para él, solo hace falta ver cuál es la configuración de la Mesa del Parlament para ver qué intenciones puede tener el PSC, y augura que "Illa y el PSC demostrarán cuáles son sus socios preferentes, que son los partidos independentistas". NO AMPLIAR "EL CORDÓN SANITARIO" Por ello, ha instado a los socialistas a no unirse a los independentistas para "ampliar el cordón sanitario" al PP catalán, y les ha pedido no optar por la variante Imperiali --una variante de la ley d'Hondt-- para el reparto, con el que saldrían ganando PSC, Junts y ERC. Ante esta opción, Fernández ha insistido en que no vuelva el pacto del Tinell que "hizo tanto daño a la sociedad catalana y a la democracia", en referencia al acuerdo rubricado en 2003 y germen del Gobierno tripartito formado por PSC, ERC e ICV-EUiA con Pasqual Maragall a la cabeza. AGOTAR TODAS LAS VÍAS En relación a la decisión del PP catalán de llevar la reforma del reglamento del Parlament impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que avanzó Europa Press, Fernández ha dicho que agotarán todas las vías para que no se apruebe. Ha dicho que, aunque el informe del CGE no sea vinculante, recurrirán a "todas las vías políticas y jurídicas para que no se recorten los derechos democráticos" en el Parlament. La propuesta de PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP quiere ampliar los supuestos de delegación de voto e incorpora, por primera vez, el voto telemático en el reglamento de la Cámara, algo que los populares rechazan. Confían en que el CGE sea "responsable y consecuente" ante el planteamiento de esta modificación que facilitaría la votación telemática del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a revalidar el cargo, Carles Puigdemont, y del exconseller y diputado de Junts Lluís Puig, que están en el extranjero a la espera de que se les aplique la Ley de Amnistía.

