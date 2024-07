El general español destinado en el Líbano traslada a Robles la inestabilidad en la frontera con Israel

El general jefe de la Brigada Aragón I, Guillermo García del Barrio --destinado en el Líbano en el marco de la 'Operación Hidalgo'-- ha trasladado este jueves a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la situación en el sur del país, en la frontera con Israel, "sigue siendo muy inestable e impredecible". "Respecto a la situación general en nuestro sector, como en el resto del área de responsabilidad de la Fuerza Provisional Naciones Unidas en Líbano (FPNUL)--en la que se enmarca el contingente español-- continua siendo muy inestable e impredecible", ha mantenido García del Barrio desde la base militar Miguel de Cervantes --ubicada en la localidad libanesa de Marjayún-- mediante una videoconferencia con la titular de Defensa. Del mismo modo, ha explicado que la situación de guerra que vive Israel en la Franja de Gaza también ha afectado al norte del país, ya que el "movimiento pro-iraní Hezbolá" ha abierto un nuevo frente en el sur del Líbano. Concretamente, al límite de la 'línea azul', que es como se denomina a la frontera entre el Líbano e Israel. En este sentido, ha manifestado que su contingente está "contabilizando en torno a 40 incidentes diarios" en su zona. Estos incidentes se refieren "principalmente" a "lanzamientos de cohetes y ataques con drones por parte de Hezbolá en poblaciones civiles y posiciones de defensa". Unos "incidentes", según ha dicho, que están "recibiendo respuestas muy contundentes de la Fuerza de Defensa de Israel". UNA MISIÓN NUEVA EN LA QUE NO CABE AUTOCONFIANZA En este contexto, ha mantenido que, aunque es la séptima vez que se despliegan en esta operación en el Líbano, el escenario es "completamente distinto" debido la situación de conflicto y la escalada de tensión en la que se encuentra el territorio. "Sabíamos que nos encontraríamos con un escenario muy distinto a los anteriores", ha recalcado. "Es una misión nueva en la que no cabe la autoconfianza y de poco sirve, por tanto, la experiencia anterior", ha subrayado el general antes de explicar que la nueva situación "implica un mayor sacrificio, esfuerzo físico y mental". Por ello, se han "potenciado la resiliencia de todo el personal, el apoyo psicológico y todas las virtudes militares reales". Además, ha hecho gala de que el contingente que dirige "alcanza una cifra aproximada de 200 actividades desarrolladas diariamente". Estas acciones se refieren a "informar sobre todas las violaciones" de la resolución 1.701 de Naciones Unidas, desarrollar patrullas conjuntas con las autoridades militares libanesas y mantener un contacto "permanente" con las autoridades "civiles y religiosas". ROBLES PIDE A LOS MEDIOS NO GENERAR ALARMISMO Ante estas informaciones, Robles ha puesto en valor "la tranquilidad" que le han generado las palabras de García del Barrio ya que, aunque entiende que se trata de una situación "complicada y difícil", los militares enrolados en este contingente "son profesionales y están perfectamente preparados para esta misión". En este marco, la titular de Defensa ha valorado positivamente --secundando las palabras del general jefe-- la cobertura realizada por los medios de comunicación relativa al conflicto de Israel; pero ha pedido a los mismos "no generar alarmismo", ya que a su juicio la "dificultad de la situación" podría provocar que las informaciones difundidas por los medios afecte a las familias de los militares. 'OPERACIÓN HIDALGO' Encargada a la FPNUL, la 'Operación Hidalgo' está destinada a confirmar la retirada israelí del Líbano, restablecer la paz y la seguridad en la zona y ayudar al Gobierno del Líbano a restaurar su autoridad efectiva en la zona. Esta operación, que se inició a finales de los años 70 y que tuvo algunos de sus momentos más convulsos durante la década de los 2000, cuenta con la participación del contingente español 'Libre Hidalgo' desde septiembre de 2006, con la participación de 650 militares españoles enrolados en la FPNUL. Entre sus funciones, los militares españoles realizan patrullas a pie y en vehículo a las inmediaciones la denominada 'línea azul'; establecen observatorios; y colaboran con las Fuerzas Armadas Libanesas. Todo ello, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas, que pretende evitar que se llegue a situaciones que puedan conducir a una escalada de tensión entre ambos países. CONTINGENTE ESLOVAQUIA Por su parte, el coronel González Alvarado, al mando del contingente destinado en Eslovaquia enmarcado en la Presencia Reforzada avanzada de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), ha mantenido que la operación de seguridad en el flanco este de los Aliados avanza "según lo previsto" y "sin novedades". Ha destacado la buena relación de los militares españoles con las autoridades eslovacas y los demás contingentes --procedentes de otros países de la OTAN-- destinados al mismo territorio. Así, ha explicado las labores logísticas en las que el contingente se encuentra enfocado y informado de la vuelta a la estabilidad después de que el primer ministro eslovaco sufriera un atentado el pasado mes de mayo. "La actividad política ha retomado el ritmo tras el grave atentado contra el primer ministro", ha explicado. Por su parte, Robles ha expresado que el contingente dirigido por el coronel González Alvarado es "la mejor manifestación del compromiso de España con la OTAN". "Ante la agresión de Rusia a Ucrania, España es un aliado fiable y comprometido", ha apuntado. "El compromiso con la OTAN no es solamente un compromiso que se puede identificar desde un porcentaje del PIB, sino que es un compromiso muy importante en otros ámbitos, y lo más esencial son las las misiones en las que España está participando", ha sentenciado Robles. LA FRAGATA NUMANCIA, CONTRA LA PIRATERÍA La titular de la cartera de Defensa también ha tenido oportunidad de dialogar con el almirante Manuel Alvarogonzález, al mando de la Fragata Numancia, destinada a la detección de piratería en el mar índico. En concreto, en la zona más cercana al Cuerno de África. El almirante ha trasladado que los resultados en las primeras instancias de la misión "son muy buenos", ha dicho en referencia al "conocimiento de la situación" en la que se encuentra el Cuerno de África. De hecho, ha informado de que no se ha encontrado "ninguna situación sospechosa" de piratería por el momento. Un hecho que achaca a las "malas situaciones climatológicas" y que les ha servido para conocer el ambiente en el que se encuentran y prepararse para cuando comience la actividad por parte de los piratas, que esperan que de comienzo entre finales de agosto y comienzos de septiembre.

