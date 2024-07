La Princesa Leonor, alférez del Ejército, deja la Academia con "la mochila cargada de valores y conocimiento"

La Princesa Leonor ha recibido este miércoles, 3 de julio de 2024, el despacho de alférez del Ejército de Tierra y la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de manos de su padre, Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, en un acto en la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, que deja hoy "con una gran mochila llena de experiencias, valores, conocimiento, amistad y compañerismo", según ha expuesto el general director, Manuel Pérez López. En el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza (AGM) y en un evento al que han asistido su madre, la Reina Letizia, y su hermana, la Infanta Sofía, la Princesa de Asturias ha sido la primera en recibir el despacho con su nombramiento como dama alférez cadete, acompañada de los número uno de esta promoción de nuevos oficiales del Ejército de Tierra y la Guardia Civil. Un total de 456 caballeros y damas cadetes han recibido sus correspondientes despachos de tenientes, entregados por las autoridades civiles y militares, entre otros, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, también la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. En su alocución, el general director, Manuel Pérez López, se ha dirigido a la Princesa de Asturias para decirle: "Os lleváis una gran mochila" que "os ha hecho crecer como persona y conocer mejor nuestro Ejército de Tierra y valorar la exigencia de la vida militar". "Esa mochila va cargada de excelentes compañeros y amigos con los que habéis compartido momentos muy duros y magníficas experiencias, lo que os ha permitido crear con ellos un vínculo inquebrantable dentro de nuestro 'Espíritu de la General' que, estoy convencido, no olvidaréis jamás". El general director de la AGM ha felicitado a Su Alteza Real por la estrella de alférez que luce en su uniforme. "Con vuestro esfuerzo, sacrificio, ejemplo ante vuestros compañeros y mandos, y una encomiable dedicación, os habéis ganado muy merecidamente" la estrella de alférez. "Para todos los que formamos en las filas de 'La General' ha sido un honor servir con vuestra alteza y contribuir este año a vuestra formación". El general director ha asegurado que la AGM echará de menos a la Princesa, quien ha dejado huella en sus compañeros de la 82 promoción y en los compañeros del resto de los cursos con quienes ha cursado su plan de estudios, así como en sus cuadros de mandos y profesores. La Princesa continuará el curso próximo sus estudios en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). "TRABAJO CONTINUO" A continuación, Manuel Pérez López se ha dirigido a los nuevos 456 tenientes del Ejército de Tierra y la Guardia Civil, a quienes ha dicho que tras superar un intenso programa de formación hoy se incorporan a las Fuerzas Armadas. Ha dado la enhorabuena a todos los nuevos oficiales, lo que ha extendido a sus familias, "que sin duda han tenido mucho que ver" con la obtención de sus despachos de teniente. "Este merecido despacho es un logro fruto de vuestro trabajo continuo durante los últimos años, que no hubiera sido posible alcanzar sin el constante desvelo de los profesores y del personal de apoyo de la AGM, de las Academias Especiales y de nuestros Centros Universitarios de la Defensa, que no han escatimado esfuerzos para proporcionar una enseñanza de calidad". "Tras años de una exigente preparación, tenéis la formación moral, la condición física y la capacitación intelectual necesaria para liderar a vuestros soldados y guardias civiles en el cumplimiento del compromiso adquirido, hace ya unos años, con el juramento que hicisteis ante nuestra gloriosa bandera", ha continuado el director de la institución militar. Les ha animado a que vivan la profesión de militar "de forma intensa" y a aprovechar cualquier ocasión para "aprender y crecer como militares", para lo que les ha recomendado que siempre tengan confianza en sí mismos para "afrontar cualquier desafío" con su preparación, pasión y el empuje de su juventud. "Tened siempre presentes a vuestros subordinados, las personas a las que debéis liderar, que esperarán que ejerzáis el mando con sentido común, criterio, entusiasmo, optimismo y esperarán, sobre todo, una sobresaliente competencia profesional y un ejemplo constante". El general director de la AGM ha recordado a los nuevos tenientes que se les ha formado para que mantengan "un espíritu crítico" y les ha emplazado a "innovar y mejorar el empleo de las unidades" sin dudar en exponer a sus jefes "cualquier idea o procedimiento que contribuya a alcanzar de la forma más eficiente el propósito del mando". Manuel Pérez López les ha advertido: "El fracaso llamará en alguna ocasión a vuestra puerta, pero solo durante el tiempo que tardéis en recuperaros, aprendiendo de vuestros errores para salir fortalecidos como militares y como personas; aprender de nuestros errores nos hace mejores". Ha sido tajante: "La moral de un oficial ha de ser inquebrantable". Asimismo, ha recalcado los valores militares: "Amor a la patria, ejemplaridad, honor, disciplina, lealtad, valor, compañerismo", que les harán mejores en su labor de servicio a España. "Llevad en vuestros corazones el cariño de esta Academia y el 'Espíritu de la General". EVENTO El acto, al que han asistido centenares de familiares y amigos de los nuevos oficiales, ha comenzado con la formación de las unidades en el patio de armas, concretamente la plana mayor de cadetes, la unidad de gastadores, la unidad de música, tres batallones de alumnos con cuatro compañías de primer curso y tres de segundo curso, dos de alféreces de tercer curso y dos de cuarto curso. La bandera de España ha entrado en el recinto y, poco después, ha llegado el Rey, a quien se han rendido los honores reglamentarios, y ha pasado revista a las unidades, pasando a ocupar la presidencia del acto, acompañado de la Reina Letizia y la Infanta Sofía. Ha sonado el himno nacional y se han disparado 21 salvas de honor, a lo que ha seguido una oración para pedir "un mundo en paz, justicia, progreso y fraternidad". Leonor Borbón y Ortiz se encontraba junto a la formación de los nuevos oficiales, vestida con el uniforme de gala de alférez, y el Rey le ha entregado su despacho y la Gran Cruz al Mérito Militar don distintivo blanco, recibiendo el aplauso del público, para abrazarla a continuación. A continuación, Doña Leonor ha salido del patio, ha entregado sus armas y se ha situado en la zona de Presidencia, junto con el Rey, recibiendo un abrazo de su madre y su hermana. Entre los nuevos tenientes se encontraban oficiales del cuerpo general de Infantería, de Caballería, de Artillería, Ingenieros, de Transmisiones, de Intendencia de Tierra, Ingenieros Politécnicos de Tierra y los nuevos oficiales de la Benemérita. De los 456, un total de 285 pertenecen al Ejército de Tierra, 255 son hombres y 30 mujeres. Además, han egresado otros 171 oficiales integrantes de la Guardia Civil. La ministra de Defensa ha destacado el orgullo que siente "por el compromiso de todos los que reciben hoy su despacho y encaran su futuro de servicio público y defensa de nuestro país", y ha destacado la calidad de la formación de esta academia cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX. Por méritos extraordinarios, el Rey ha entregado la Cruz del Mérito Militar a seis nuevos oficiales del Ejército de Tierra y uno de la Guardia Civil. Al final el acto, se ha realizado una foto en la que han estado presentes el Rey y 12 nuevos oficiales. El acto ha concluido con un desfile ante las autoridades, tras lo que el Rey se ha dirigido a los nuevos oficiales para decir: "Rompan filas", lanzando estos sus gorras al aire. La AGM ha formado, desde 1882, a más de 30.500 oficiales de Tierra, Guardia Civil y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

