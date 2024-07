Bautista: "Ya no somos muchos de mi quinta y eso tiene mucho mérito"

Londres, 3 jul (EFE).- El español Roberto Bautista, que se clasificó este miércoles a la tercera ronda de Wimbledon, valoró el papel que están haciendo él y otros veteranos en el circuito y manifestó que ya no quedan muchos de su quinta y que eso "tiene mucho mérito".

A sus 36 años, Bautista volvió este miércoles a la tercera ronda de Wimbledon y con ello al top 100 mundial.

"Yo creo que sí (sobre ser un ejemplo). Creo que también significa que nos hemos adaptado a los tiempos modernos, que nuestro tenis no deja de mejorar, que estamos pendientes de buscar mejoras, de seguir aumentando el nivel para poder competir con todos estos jóvenes que están apretando mucho. Yo creo que tanto él (en referencia a Fabio Fognini, su rival en la siguiente ronda) como Gael Monfils, Wawrinka, Djokovic... Ya no somos muchos de esta quinta y eso tiene mucho mérito".

Uno de los jugadores que toma como ejemplo es Andy Murray, al que retiró en Australia 2019, en el que iba a ser el adiós del británico al tenis, hasta que luego se implantó una prótesis de metal en la cadera.

"A Andy lo conozco bien, he entrenado mucho con él y he compartido muchos momentos. Le he seguido y ha sido mi ejemplo. Es un jugador en el que me he fijado mucho y lo único que te puedo decir es que el tío ama este deporte como muy pocos hoy en día. Yo creo que él no quiere irse de este mundo y aún con una cadera de metal el tío ha jugado tres o cuatro años a un grandísimo nivel". EFE

