Gobierno catalán acusa al TS de querer "dinamitar" la amnistía al no aplicarla en casos de malversación

La portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, ha acusado al Tribunal Supremo (TS) de querer "dinamitar" la Ley de Amnistía al rechazar aplicar esta norma en casos de malversación, y ha calificado este movimiento del Supremo de un nuevo obstáculo que busca imposibilitar la aplicación de la norma. En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, Plaja ha sostenido que la Amnistía tiene el suficiente rigor como para ser aplicada de forma justa y objetiva, y ha añadido que el TS la quiere aplicar de manera "retorcida, con criterios que no son jurídicos ni imparciales". "Se han cansado de repetir que en el Estado español las leyes se acatan y se aplican de igual a igual para todo el mundo y hoy, de forma desacomplejada y provocadora, son ellos quienes desafían, menosprecian y pretenden aleccionar al poder legislativo, al Congreso, haciendo todo lo contrario", ha criticado Plaja. Ha señalado que la Amnistía no gusta a los jueces del TS "y es por eso que se permiten tergiversarla", y ha tachado de preocupante y vergonzoso que algunos sectores de la judicatura se nieguen a aplicar una ley aprobada en el Congreso o la quieran aplicar a su manera, ha dicho textualmente. La portavoz ha añadido que el Govern defenderá la aplicación total de la norma, y ha subrayado que desde el Ejecutivo catalán están convencidos de que "por mucho que intenten torpedearla estos jueces finalmente la deberán acabar aplicando". AMNISTÍA A POLICÍAS Preguntada por qué opina sobre la aplicación de la Amnistía a 46 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Plaja ha respondido que la ley se debe aplicar en general, "guste más o menos", y ha asegurado que los miembros del Govern comparten la opinión de que esto no tiene más trascendencia. "Lo que sí comparte todo el Govern es que esta es una ley que ha costado mucho, que se han hecho muchos esfuerzos para que pudiese salir adelante", ha destacado la portavoz, y ha añadido que el Govern no hará diferencias en su aplicación como considera que sí se está haciendo desde algunas instancias judiciales, ha dicho en alusión al TS. Sobre si considera que los jueces estarían prevaricando y al ser preguntada por la querella presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont contra el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por prevaricación, Plaja ha respondido que respeta las estrategias judiciales de la defensa de "personas perseguidas", y ha añadido que esta es una vía más para intentar que se imparta justicia. Ha detallado que el Govern no es parte en los casos del Tribunal Supremo (TS), al ser preguntada por qué más se puede hacer desde el Ejecutivo catalán para que se aplique la Amnistía: "Si en algún momento está en nuestra mano acelerar la aplicación, el Govern lo hará".

