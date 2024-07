Un total de 59 eurodiputados acatan la Constitución y sólo Toni Comín (Junts) se queda de momento sin acta

Un total de 59 eurodiputados que resultaron elegidos en las elecciones del pasado 9 de junio han acatado este lunes la Constitución y la Junta Electoral Central les ha expedido su credencial, y quien se momento se queda sin acta es el cabeza de lista de Junts, Toni Comín, que no se ha presentado en el Congreso al estar buscado por la justicia española. Es el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) el que establece que, en los cinco días posteriores a la proclamación de resultados, los eurodiputados electos deberán jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central, que tiene su sede en el Congreso. La Junta Electoral Central (JEC) ordenó el pasado jueves la publicación de los resultados y citó este lunes a los parlamentarios electos para el acto de acatamiento de la Constitución. Una de ellos, la socialista Sandra Gómez, fue autorizada a realizar este trámite ante la Junta Electoral de Valencia dado su avanzado estado de gestación. NI RIBERA NI SU SUSTITUTA Tampoco ha estado en el Congreso la vicepresidenta Teresa Ribera, que la pasada semana formalizó la renuncia al escaño al ser incompatible con su continuidad en el Gobierno. Y su sustituta, Alicia Homs, también embarazada, pidió prestar juramento en su junta provincial y, cuando formalice el trámite, se le expedirá la credencial. La ausencia que sí va a tener consecuencias es la del exconseller Toni Comín, que como Carles Puigdemont está reclamado por la Justicia española por los hechos del procés independentista de 2017. Al no haberse presentado y no acatar la Carta Magna, su escaño ha quedado temporalmente vacante a la espera de que cumpla el trámite que exige la LOREG. Se da la circunstancia de que es la JEC quien comunica al Parlamento Europeo la relación de diputados electos y, según su doctrina, "la credencial se expide una vez que el candidato electo ha prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución", para ello, los candidatos proclamados electos serán llamados uno a uno por el orden de proclamación. Precisamente la cabeza de lista de Ahora Repúblicas, la eurodiputada electa Diana Riba propuesta por ERC, ha aprovechado el acto de este lunes para preguntar a la Junta Electoral Central por qué se seguía exigiendo el acatamiento de la Carta Magna cuando una sentencia europea determinó que no es imprescindible. Se trata de la sentencia de 2019 del Tribunal de Justicia de la UE que reconoció a Oriol Junqueras (ERC) como eurodiputados desde el mismo momento de su proclamación, obviando los requisitos formales que establece la legislación española. Carles Puigdemont y el propio Toni Comín tienen pendiente de sentencia otro recurso similar y ya el abogado general les ha dado la razón. MIENTRAS LA LEY NO SE CAMBIE, HABRÁ QUE APLICARLA Pero el presidente de la JEC, el magistrado Miguel Colmenero, ha recordado a la eurodiputada que esa sentencia no invalida lo previsto en la Ley Electoral española y que, de hecho, el Supremo ha seguido exigiendo ese trámite después de aquella decisión europea en hasta tres sentencias de 2020. "En tanto se mantenga en vigor el artículo 224.2 de la LOREG y ningún tribunal nacional o de la Unión Europea ponga en cuestión su vigencia, la Administración electoral española tiene el deber de seguir aplicándolo", ha confirmado este lunes la JEC en su resolución recogida por Europa Press. Por tanto, el organismo arbitral ha acordado "declarar temporalmente vacante" el escaño de Comín hasta que se produzca el acto de acatamiento a la Constitución, "así como la suspensión de sus prerrogativas en los términos anteriormente indicados".

Compartir nota: Guardar Nuevo