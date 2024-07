Puigdemont volverá a Cataluña si hay investidura pese al "golpe de toga al Estado" del TS, según Turull

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado de que el expresidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Carles Puigdemont, mantendrá sus compromisos, también el de volver a Cataluña si hay debate de investidura, pese a la decisión del Tribunal Supremo (TS), que ha calificado de "golpe de toga al Estado". "Puigdemont es una persona de palabra, y ha dicho que en caso de que haya un debate de investidura volverá a Cataluña. Es el compromiso que mantiene, igual que Junts mantiene todos sus compromisos", ha destacado este lunes en rueda de prensa. Todo ello después de que el TS haya rechazado amnistiar la malversación del 'procés' y mantener la orden de detención contra Puigdemont. Para Turull, la decisión del Supremo pretende "no sólo frenar la aplicación de la Ley de Amnistía, sino también interferir en el calendario político", algo que ha asegurado que no conseguirán. "Mantendremos todos nuestros compromisos adquiridos hasta ahora, y no dejaremos que ningún juez interfiera ni en nuestro compromiso ni en nuestro calendario político", ha aseverado el dirigente de Junts, tras explicar que presentarán los recursos que sean necesarios para intentar superar la decisión del TS. Y es que, según Turull, la decisión de Supremo es una decisión claramente política, que vulnera las normas más elementales de la democracia". "JUSTICIERO" Para Turull, el Supremo "se salta la Ley de Amnistía para seguir haciendo de justiciero" contra el independentismo, y con ello considera que se está saltando el estado de derecho. "La ley de Amnistía no ha gustado. La 'toga nostra'. Quieren torpedear su aplicación", ha advertido el dirigente de Junts, que ha acusado al poder judicial de vulnerar de nuevo, a su juicio, la voluntad del legislativo. También ha señalado que el criterio del Supremo "topa directamente con el criterio unánime de la Abogacía del Estado, la Fiscalía del Estado, del TSJC, del propio particular de una magistrada, pero en cambio los jueces Marchena y Llarena se alienan con Vox". "Es a Vox a quién se cogen para poder sacar adelante esta persecución contra el independentismo al margen de la decisión del poder legislativo", ha añadido Turull, que ha pedido a todos los que apoyaron la Ley de Amnistía, no sólo a los independentistas, explicar la situación e ir a la una.

