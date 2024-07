Los dos acusados de patronear una patera con 20 personas hasta Cabrera se acogen a su derecho a no declarar

Los dos acusados de patronear una patera con 20 personas desde Argelia hasta Cabrera se han acogido este lunes a su derecho a no declarar, en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. El fiscal pide para cada uno de los acusados cinco años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La embarcación, en la que viajaban dos menores, fue interceptada en aguas de Cabrera tras partir desde Boumerdés (Argelia). El trayecto duró 30 horas. Las defensas han solicitado la absolución cuestionando la principal prueba de cargo: la declaración de uno de los migrantes que señala a los dos chicos como quienes pilotaban la embarcación. Esta testifical se practicó como prueba preconstituida tras la llegada de la patera, pero el testigo --con la condición de protegido-- no se ha presentado al juicio. Según esta persona, los dos acusados serían quienes llevaban los mandos de la embarcación turnándose con otros cuatro varones a los que no identificó. Explicó que sólo había podido distinguir a estos dos y los señaló en dos reconocimientos fotográficos. Este testigo aseguró que los migrantes fueron todo el trayecto sin poder moverse debido a la sobreocupación de la embarcación, y que no llevaban víveres, chaleco salvavidas, radio, bengalas o luces. Un responsable de Salvamento Marítimo ha corroborado la falta de medidas de seguridad y víveres en el momento de interceptar la barca, de fibra y de unos seis metros de eslora, que encontraron ya parada. El testigo también indicó que durante el viaje pasaron cerca de grandes barcos que comprometían la estabilidad de la patera, que llevaba un sólo motor de 40 caballos. En una fotografía se puede ver a uno de los dos acusados de pie junto al motor. Por su parte, las defensas han considerado que el testimonio no es verosímil y planteado que pudo ofrecer esta declaración sólo para obtener beneficios en materia de extranjería. Los acusados no han querido declarar en el juicio pero sí fueron interrogados durante la investigación, donde afirmaron que iban "drogados y alcoholizados", según ha expuesto la fiscal en su informe.

