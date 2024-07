Hoy será noticia. Martes 2 de julio de 2024

LEY AMNISTÍA

La decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a Puigdemont abre un nuevo escenario

Madrid (EFE).- La decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont y mantener la orden de detención contra él y otros dos exconsellers al entender que el delito de malversación que cometieron no está amparado por esa ley, abre un nuevo escenario, no solo judicial, sino también político.

La Sala de lo Penal del alto tribunal tampoco aplica la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos, al exvicepresident Oriol Junqueras, ya que considera que el delito de malversación de caudales públicos no se puede perdonar en este procedimiento.

VIOLENCIA MACHISTA

Igualdad reúne al Comité de crisis tras últimos crímenes machistas: 6 muertes en 24 horas

Madrid (EFE).- El Ministerio de Igualdad reúne este martes al Comité de crisis para analizar los últimos crímenes machistas que han dejado seis víctimas en 24 horas, con los asesinatos de cuatro mujeres y dos niños.

El ministerio que dirige Ana Redondo ya tenía prevista la convocatoria de este comité, después de que se produjera la confirmación de siete crímenes machistas en el mes de abril, pero los asesinatos de este fin de semana han hecho más urgente aún si cabe esta reunión.

SENTENCIA ERE

El Constitucional aborda la rebaja o el perdón de las condenas por malversación de los ERE

Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional aborda este martes los primeros recursos de condenados por malversación por los ERE de Andalucía, cuyas ponencias proponen exonerar o reducir considerablemente sus condenas de prisión, un beneficio que podría trasladarse próximamente al expresidente de la Junta Jose Antonio Griñán.

En concreto, el Pleno tendrá sobre la mesa los borradores que abogan por la estimación total o parcial de los recursos de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el de Innovación Francisco Vallejo; y los exaltos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano, todos ellos condenados por prevaricación y malversación.

SANIDAD ESPECIALIDADES

El Gobierno crea hoy la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros dará luz verde este martes al real decreto por el que se crea la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, una reivindicación histórica de los más de 10.000 médicos que trabajan en estos servicios en toda España, y que habilita la vía a una doble titulación con Medicina de Familia.

Además de crear la nueva especialidad, el real decreto que aprobará este martes el Gobierno, y que ayer avanzó su presidente, Pedro Sánchez, contempla, por primera vez, un periodo de formación común entre dos titulaciones, en este caso Urgencias y Emergencias con Medicina de Familia, durante los dos primeros años de residencia.

DISCAPACIDAD EMPLEO

Gobierno sacará oferta pública de empleo con 10% de plazas para personas con discapacidad

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una nueva oferta pública de empleo y habrá un 10 % de plazas destinadas a personas con discapacidad y, entre ellas, habrá más de 600 plazas para personas con discapacidad intelectual.

Así lo anunció ayer el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante la presentación del estudio 'La tecnología como herramienta de conexión social’, elaborado por el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES).

DESEMPLEO JUNIO

Publicación de los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de junio

Madrid (EFE).- Los Ministerios de Trabajo e Inclusión publican este martes los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de junio.

En mayo se sumaron 220.289 afiliados de media, el mejor dato para ese mes desde 2018.

JUICIO ASESINATO

Comienza el juicio a la mujer que intentó matar a sus hijos de 9 años en Baracaldo

Bilbao (EFE).- El juicio contra la mujer que intentó matar a sus hijos, dos mellizos de 9 años, en Baracaldo comienza este martes en la Audiencia Provincial de Vizcaya.

El doble intento de homicidio ocurrió el 1 de enero de 2023 en una vivienda del barrio baracaldés de Zuazo, fecha en la que la mujer echó sedantes en un postre lácteo de los niños, a los que hizo un corte en el cuello cuando estaban sedados.

VERANO TURISMO

La patronal hotelera y PwC presentan sus perspectivas para este verano

Madrid (EFE).- La patronal hotelera CEHAT y la consultora PwC presentan sus perspectivas para este verano, que se promete de nuevos récords sobre los ya logrados en la histórica temporada de 2023.

Perspectivas de un sector cada vez más presionado por el rechazo que genera la masificación turística.

CAMARÓN ANIVERSARIO

San Fernando (Cádiz) conmemora con un concierto el 32 aniversario de la muerte de Camarón

Cádiz (EFE).- Pedro El Granaíno, Kiko Veneno y Muchachito Bombo Infierno son algunos de los artistas que participarán este martes en el concierto con el que San Fernando (Cádiz) conmemora el 32 aniversario de la muerte de Camarón de la Isla.

La plaza del Rey será el escenario de este concierto gratuito con el que el Ayuntamiento de San Fernando rinde tributo al célebre cantaor, nacido en el municipio hace 74 años.

MUSEO SOROLLA

El proceso creativo de Sorolla en una exposición que hoy se inaugura en su museo

Madrid (EFE).- Detalles sobre el proceso creativo de Joaquín Sorolla o las impresiones del pintor sobre la reina Victoria Eugenia, a la que retrató en 1907 y a quien describe como "un encanto", son algunos de los aspectos que pone de manifiesto la correspondencia que mantuvo con el conde de Vilagonzalo, recién descubierta.

Cartas, cuadros y fotografías componen la exposición 'Sorolla y el Conde de Villagonzalo. Una conversación inédita' que se inaugura este martes en el Museo Sorolla de Madrid y que reúne estas misivas que fueron halladas en el Archivo Histórico de la Nobleza guardadas en una carpetilla de justificantes de gastos domésticos del año 1907.

EL TIEMPO

Tiempo estable este martes con cielos nubosos y temperaturas en ligero ascenso

Madrid (EFE).- El tiempo se estabilizará este martes en la Península y Baleares con cielos poco nuboso o despejados, excepto en el norte de Galicia, vertiente cantábrica, alto Ebro y Pirineo occidental, donde se prevé un predominio de cielos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera nubosidad baja matinal en el Cantábrico, entorno de la Ibérica y sureste peninsular con tendencia a levantar, aunque irá a más a lo largo del día en litorales de Alborán.

