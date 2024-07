Comín, el gran ausente del acto en el que los eurodiputados han acatado la Constitución

(Actualiza la NA1133 con más datos y declaraciones de nuevos eurodiputados)

Madrid, 1 jul (EFE).- 58 de los 61 nuevos eurodiputados españoles han jurado o prometido la Constitución en un acto que ha tenido lugar en el Congreso y al que ha faltado, como era previsible, el parlamentario de Junts Toni Comín, huido de la Justicia tras el 1-O.

Tampoco han acudido Alicia Homs, la sustituta en el PSOE de Teresa Ribera, que no recogerá su acta como eurodiputada, y Sandra Gómez, que han acatado la Constitución previamente por motivos personales.

La gran mayoría ha utilizado la fórmula escueta de jurar o prometer la Carta Magna, salvo la eurodiputada del PNV Ohiane Agirregoitia (Coalición por una Europa Solidaria), el candidato de EH Bildu y exmiembro de ETA Penando Barrena (Ahora Repúblicas), que lo han hecho "por imperativo legal", como también la representante del BNG Ana Miranda (Ahora Repúblicas).

Los tres parlamentarios de Sumar, con Estrella Galán a la cabeza, han optado por una pauta más creativa al prometer, en su caso "por la justicia social y los derechos humanos"; Jaume Asens, lo ha hecho "por la Europa de los pueblos" y Vicent Marzà "por el pùeblo valenciano y la justicia social".

Al inicio del acto, la eurodiputada de Ahora Repúblicas, Diana Riba (ERC) ha preguntado si era obligatorio acatar la Constitución para ser eurodiputado, o opcional, como señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante lo que el presidente de la Junta Electoral Central (JEC), Segundo Menéndez, ha respondido que sigue siendo obligatorio en virtud del artículo 224 de la ley electoral y según el criterio del Tribunal Supremo.

Este artículo señala que la Junta Electoral Central "declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento", como ha ocurrido en el caso de Comín.

La eurodiputada de ERC ha acatado la Constitución, y al término del acto, ha anunciado un escrito a la JEC en el que pide que "el acto de acatamiento no sea requisito imprescindible para expedir la credencial de los diputados electos al Parlamento europeo".

Junto a la ausencia de Comín, ha centrado la atención el cabeza de lista de Se Acabó la Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez, que ha jurado su cargo y se estrenará en la Eurocámara junto a Estrella Galán (Sumar), Agirregoitia y la exministra de Igualdad Irene Montero (Podemos).

Montero ha hablado antes de prometer la Carta Magna, en declaraciones a los medios, para defender una Europa de paz, más feminismo y más derechos, haciendo hincapié, en exigir poner fin al genocidio de Israel y en cargar contra "las élites europeas por llevarnos a la guerra", las dos principales banderas de su campaña.

Como también estaba previsto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha recogido su acta, como ella misma confirmó durante la campaña porque aspira a ser comisaria.

Por esta decisión, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, que repite en la Eurocámara, ha acusado al PSOE de engañar a los votantes y ha sostenido que "no es cierto" que, como sostuvo en campaña, la ministra vaya a defender a los votantes en el Parlamento Europeo.

Al PP le ha replicado la eurodiputada Iratxe García, que seguirá como presidenta del grupo socialdemócrata de la Eurocámara y que harecordado que el PP en otras legislaturas también tuvo candidatos que no recogieron el acta del Europarlamento para ser comisarios, por lo que "no es una excepción, no es nada nuevo".

Además ha defendido que Ribera "representa el europeísmo que quiere avanzar en más Europa y tendrá una responsabilidad importante en el ámbito europeo". EFE

alr-ml-flc/aam