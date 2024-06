Illa reivindica un pacto entre PSC, ERC y Comuns como la vía para la "estabilidad"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado que un pacto entre PSC, ERC y Comuns implicaría un espacio de "estabilidad para poder trabajar" y, textualmente, una muy buena oportunidad para Cataluña. En la inauguración del congreso del PSC del Maresme (Barcelona), Illa ha defendido un "pacto de progreso" entre estas tres formaciones para ser investido presidente de la Generalitat, y ha incidido en que, de entre los socialistas, republicanos y los de Jéssica Albiach, el PSC es el grupo que tiene más apoyo y ahora les toca liderar. "Lo que toca ahora es un espacio, así es como vemos nosotros y es lo que intentamos trabajar, de estabilidad, de tranquilidad, para poder trabajar y enfocar problemas de fondo que tiene Cataluña", ha remarcado. A su vez, ha dejado claro que esto no implica que Junts y PP queden excluidas de la labor de sacar adelante Cataluña: "La mejor solución hoy para Cataluña es este pacto de progreso al que estamos intentando llegar; esto no quiere decir que la resta de formaciones políticas tengan que quedar excluidas de la labor de sacar adelante Cataluña". El dirigente socialista ha reiterado que solo existen dos opciones, que pasan por un "pacto de progreso" entre PSC, ERC y Comuns o una repetición electoral. Según él, "las otras mayorías aritméticamente posibles no son viables políticamente", por lo que ha afirmado que trabajará y, textualmente, dialogará para alcanzar ese pacto a tres con ERC y Comuns. RENOVACIÓN DEL CGPJ Asimismo, ha celebrado el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Después de más de 2.000 días, cinco años de bloqueo del Partido Popular, es un importante paso, y defiendo los acuerdos", ha subrayado.

