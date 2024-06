Vicenç Vidal (Més) se desmarca de Sumar y vota a favor en el Congreso de la proposición para el reconocimiento de Kosovo

El diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha votado este jueves a favor de la proposición no de ley para instar al Gobierno a reconocer a Kosovo como Estado soberano, desmarcándose así del resto de diputados de Sumar, que han optado por la abstención en el Pleno del Congreso. La iniciativa defendida por Junts y apoyada por ERC, Bildu y PNV en el Pleno de la Cámara Baja ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, PP y Vox. Kosovo es el último ejemplo en Europa de declaración unilateral de independencia. El propio Vidal ha explicado a través de la red social 'X' que ha votado a favor de esta proposición como "soberanista e internacionalista comprometido con el derecho a la autodeterminación de los pueblos de todo el mundo". "A favor del reconocimiento de la República de Kosovo", ha ahondado en su mensaje, en el que etiquetaba también a Vedat Muriqi, delantero kosovar que milita en el Mallorca. Fuentes parlamentarias explican que el diputado de Més, pese a que Sumar se decantó por la abstención, ha votado "en conciencia" consciente de que el sentido de su voto no afectaba a ningún tema central del Estado. Precisamente en las pasadas elecciones europeas Més per Mallorca concurrió en la coalición que conformaron ERC, Bildu y BNG, mientras que en las últimas generales confluyó con Sumar.

