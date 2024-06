El Supremo rechaza el intento del exjuez Garzón de mantener a Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite los incidentes de nulidad de actuaciones planteados por el exmagistrado Baltasar Garzón contra las tres sentencias que anularon el nombramiento de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. En tres providencias, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que Garzón --pareja de Delgado-- no tiene legitimación para promover estos incidentes y afirma que al no ser parte tampoco puede solicitar la abstención de uno de los magistrados que componía el tribunal sentenciador. Garzón alegó en esos incidentes que dichas sentencias aludían a su persona y a su bufete de abogados, y que además uno de los magistrados que conformó el tribunal era José Luis Requero. Entendía que debió ser emplazado a conocer del asunto para no generarle indefensión y subrayaba que ese magistrado concreto debió abstenerse dada la enemistad de este hacia él. Pero la Sala le recuerda en las providencias que esa abstención es una decisión personal del magistrado y que en caso de que hubiera recusación debe ir firmada por alguna de las partes personadas en el proceso, algo que no ha ocurrido.

