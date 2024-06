Ayuso ve un "éxito" el acuerdo del CGPJ y alaba la "firmeza" de Feijóo aunque admite que desconfía del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado un "éxito sin precedentes" el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha alabado la "firmeza" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque ha admitido que, como "es bien sabido", ella desconfía "muchísimo de todo lo que viene haciendo el Gobierno". En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha revelado que habló con el líder del PP antes y después de que se cerrase el acuerdo. "El presidente (Feijóo) con sumo cuidado, respeto, nos ha consultado, ha valorado, pero luego ha tomado una decisión que es muy valiente y, sobre todo, tan inteligente como es sentar a la Unión Europea para que vea la propia Unión Europea, si se cumple o no se cumplen los compromisos de despolitizar la Justicia", ha trasladado. Preguntada por sus reticencias previas a alcanzar un acuerdo con los socialistas, Ayuso ha asegurado que está "más tranquila". La presidenta madrileña ha valorado de forma positiva que el Gobierno haya entrado "en razones". No sabe "por qué motivo" ni sabe "hasta cuándo" pero ha celebrado que puedan haber "contrapesos dentro de este órgano tan importante", ya que considera que "faltan" y que el Gobierno "no los ha respetado". En este punto, ha sostenido que "han convertido al Constitucional en un órgano que hace política, en un órgano que enmienda la plana al Tribunal Supremo y que toma decisiones que no son propias, sin respetar la autonomía de las comunidades autónomas y tomando decisiones en temas fundamentales". En cuanto a las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una entrevista en la 'Cadena Ser', afirmando que el acuerdo no compromete al PSOE a impulsar un nuevo sistema de elección de los jueces, Ayuso espera que, a pesar de esto, cumplan su palabra porque si no "a ojos de toda Europa van a quedar como trileros". "Desconfío bastante, como digo, pero espero que lo que haya dicho Bolaños sea solamente porque, gracias a la firmeza del presidente Feijóo, de la decisión que se ha tomado, y del acuerdo aprobado, los nacionalistas, la ultraizquierda que está dentro del Gobierno, tienen las manos mucho más atadas y veo que no les ha sentado especialmente bien", ha subrayado. En todo caso, ha pedido no "menospreciar" ni tampoco tildar "de extrema derecha a aquellos ciudadanos que desconfían". "Evidentemente, es lógico. El sanchismo ha dado sobrados motivos para desconfiar de él a lo largo de estos años", ha subrayado.

