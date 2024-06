Teresa Ribera aclara en el Congreso que no recogerá su acta de eurodiputada y dice que así lo planeó desde el principio

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que encabezó la candidatura del PSOE en las elecciones europeas del 9 de junio, ha aclarado este miércoles en el Pleno del Congreso que no tomará posesión de su acta de eurodiputada y ha defendido que ese fue su plan desde el principio y no lo ocultó. Lo ha explicado en respuesta al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, quien le ha preguntado expresamente si lo suyo era "un fraude electoral" o pensaba tomar posesión de su escaño este lunes cuando la Junta Electoral Central (JEC) planea citar a todos los eurodiputados españoles electos para que recojan sus credenciales. "Fuimos muy claros desde el primer momento, se dijo desde el primer día, no ha habido ningún tipo de ocultación al respecto", ha asegurado Ribera, recordando que también Italia presentó como cabeza de lista a una persona que no iba a recoger su acta, la primera ministra Giorgia Meloni, aunque en ese caso, ha apostillado, sin aspirar a un puesto en la Comisión Europa. Ribera, que para asumir el escaño tendría que dejar el Gobierno por incompatibilidad recogida en las normas europeas, ha dado a entender de esta manera que su objetivo es postularse como comisaria europea, lo que le permitirá permanecer como vicepresidencia tercera hasta que, en su caso, sea nombrada miembro del Ejecutivo comunitario. "NEFASTA" GESTIÓN Según ha dicho, la suya era "una candidatura sin tomar posesión del acta, pero con un programa de futuro integrado para Europa", no como el PP, al que ha acusado de ocupar sus escaños en Estrasburgo aunque carecen de programa, lo que, desde su punto de vista "sí es un fraude electoral". "Le agradezco la sinceridad ha usted reconocido que ha sido un auténtico fraude electoral", le ha contestado Tellado, quien ha tachado de "nefasta" su gestión como ministra y le ha achacado "una derrota histórica del PSOE en las europeas", con la pérdida de "más de dos millones de votos". Tellado ha responsabilizado a la ministra de haber provocado el cierre y la deslocalización de miles de empresas, la destrucción de más de 250.000 puestos de trabajo, de maltratar al campo, abandonar a los agricultores y ganaderos y generar, "con sus políticas dogmáticas y sectarias la mayor crisis hídrica" de España. UNA AMBICIÓN DESMEDIDA "En cuanto al reto demográfico que figura en el nombre de su ministerio, a usted no se le espera. Ha batido todos los récords en su vida del precio de la electricidad y ha duplicado la importación del gas de Rusia financiando indirectamente las guerras de Putin. Lo único que ha logrado como ministra y vicepresidenta del Gobierno de Sánchez es enchufar a su marido en la CNMV. Esos son sus méritos", ha indicado. "Señora Ribera, su ambición ha sido desmedida, su soberbia desproporcionada, lo demuestra cada vez que habla. Hágale un favor a España, cumpla con su compromiso electoral, vaya a Bruselas y deje en paz a nuestro país. Su lema en las europeas era más Europa y más Teresa. ¿Sabe qué han dicho los españoles? Más Teresa no interesa", ha zanjado. "Veo que para un concurso de ripios está usted muy preparado. Eso sí, eso sí, mintiendo en todas sus afirmaciones", ha replicad Ribera, incidiendo en que el "fraude electoral está en no tener programa, ni diagnóstico, ni propuestas, ni para Europa, ni para España". La vicepresidenta ha rebatido las afirmaciones de Tellado recriminándole que la Galicia y Castilla y León no han utilizado el dinero que tienen asignados para garantizar una "transición justa" en la provincia de León. "Hubieran dejado a la gente tirada si no llega a ser por nosotros", ha dicho, antes de apuntar que el "problema del campo español" es "la demagogia y la mentira del PP, que niega la realidad de los grandes desafíos ambientales". "Así que, por favor, estudien, hagan propuestas y busquen seguir la senda que iniciaron ayer, pero no con cinco años y medio de retraso, sino si fuera posible desde ya mismo", ha concluido Ribera.

Compartir nota: Guardar Nuevo