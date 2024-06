Vox advierte al PP de que "si le hace el juego sucio" al PSOE "luego no se lleve las manos a la cabeza"

Vox ha avisado este martes al PP de que "si le hace el juego sucio al PSOE" alcanzando un pacto con los socialistas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "luego no se lleven las manos a la cabeza" con lo que "hace el Gobierno" con el Tribunal Constitucional. En rueda de prensa, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha censurado que el PP vaya a "ceder al chantaje" del Gobierno para renovar el órgano de gobierno de los jueces, preguntándose si a los 'populares' "les parece poco y qué más les hace falta" para saber "que no se puede negociar" con los socialistas. Concretamente sobre la renovación del CGPJ, la portavoz parlamentaria ha afirmado que si finalmente la pactan, Vox "llegará a la conclusión" de que al PP "le conviene tener a sus propios magistrados". Por ello, ha querido avisar a los de Alberto Núñez Feijóo de que "si le hacen el juego sucio" al PSOE "luego no se lleven las manos a la cabeza" con lo que "hace el Gobierno" con el Constitucional. LA OFERTA DE ARMENGOL Por otra parte, Rodríguez de Millán se ha referido al ofrecimiento del PSIB al PP de los votos de los diputados socialistas para echar al actual presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), y elegir a un nuevo presidente de la Cámara que sea 'popular'. La oferta llega después de que Le Senne rompiera una fotografía de Aurora Picornell, una víctima del franquismo. La portavoz parlamentaria ha afirmado que, de salir adelante esa negociación, se confirmará "la pinza" del PP y el PSOE, pero ha evitado hacer una valoración más profunda sobre el asunto hasta que el PP no se pronuncie.

Compartir nota: Guardar Nuevo