Pradales se compromete a gobernar para todos en una Euskadi plural y diversa" y a profundizar en el autogobierno

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que su nuevo Ejecutivo se compromete a gobernar para todos "en una Euskadi plural y diversa", y con el objetivo de profundizar en el autogobierno vasco y alcanzar un nuevo pacto estatutario que ensanche el consenso alcanzado en el Estatuto de Gernika en 1979. Además, ha pedido a sus consejeros "autoexigencia y ambición" para tomar medidas "valientes y arriesgadas" que mejoren el bienestar de Euskadi y de sus ciudadanos. Estas han sido las primeras palabras que ha dirigido Pradales en el Palacio de Ajuria Enea, después de que los 15 consejeros de su Gobierno hayan tomado posesión de sus cargos. El nuevo Lehendakari ha dado lectura de los decretos de nombramiento de los consejeros que firmó este pasado lunes y, posteriormente, cada uno de ellos ha prometido, uno a uno, su cargo. Una vez que los consejeros han tomado posesión de sus nuevas responsabilidades, el Lehendakari, que juró su cargo como sexto Lehendakari de la democracia este pasado sábado en la Casa de Juntas de Gernika, ha tomado la palabra para agradecerles que acepten "este apasionante reto, por querer compartir este camino a favor de Euskadi, y por comprometerse con y por Euskadi, y con la ciudadanía de este país". "Sabemos que será un reto complicado, pero sé que lo afrontamos con ilusión y con la ambición de hacerlo bien con humildad y con autoexigencia desde el primero momento. ¡Os pido que os atreváis!. ¡Que no tengáis miedo a equivocaros!. ¡Que siempre que se trate de mejorar la vida de las personas en Euskadi lo intentéis!", les ha instado. "PENSANDO EN "LOS OJOS DE LAS PERSONAS" Cuando lo hagan, tal como ha subrayado, quiere que piensen "en los ojos de las personas" a quienes se dirigen las políticas públicas, y en todos y todas. "Porque es a quien nos debemos", ha asegurado. Imanol Pradales ha destacado que siempre ha creído que "es mejor equivocarse por haberlo intentado que arrepentirse por no haber dado el paso". "Me gustaría que hagáis vuestro este mensaje. Sois mujeres y hombres de acreditada competencia política y profesional. Sabéis que tendréis que tomar decisiones valientes, a veces difíciles y arriesgadas. Estaremos sometidos a la máxima exigencia y escrutinio", ha indicado. Como "no puede ser de otra manera", ha señalado que deben "dar ejemplo, actuar con rigor y gobernar para todas y para todos en una Euskadi plural y diversa". "Hoy damos paso a un nuevo Gobierno, pero sé que vuestra responsabilidad de país la tenéis interiorizada desde hace mucho tiempo. Es hora de llevarlo a la práctica desde una nueva responsabilidad. No podemos perder ni un solo minuto", ha aseverado. En este sentido, ha precisado que hay por delante "mucho trabajo" marcado en una triple agenda: "Nuevo Bienestar, Euskadi Global y Euskadi Humanista, y un sólido programa de gobierno. También debemos avanzar actualizar y mejorar nuestro autogobierno. Completar definitivamente el Estatuto de Gernika, y trabajar de la mano de los partidos políticos para alcanzar un nuevo Pacto Estatutario que logre ensanchar el consenso 1.979". Para concluir, el lehendakari ha resaltado que los nuevos consejeros y él mismo afrontan "con ilusión" todas estas tareas que tienen por delante.

