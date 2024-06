Cuca Gamarra dice que el PP no se mueve de su objetivo en el CGPJ de "garantizar la independencia del poder judicial"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado sobre un posible acuerdo para la renovación del CGPJ que su partido no se mueve de su objetivo de "garantizar la independencia del poder judicial, su despolitización y sobre todo su máxima profesionalidad". Sobre si está más cerca o más lejos un posible acuerdo, ha dicho que el PP se mantiene en su "camino" de "reforzar" y "garantizar" la independencia del poder judicial: "Nosotros estamos ahí y dependerá de que las condiciones de independencia y las garantías de que esa independencia está asegurada existan", ha insistido Gamarra. En esta línea, tras rehusar manifestarse sobre si un posible acuerdo está o no más cerca, la 'popular' ha reiterado que, a su juicio, "lo importante" es que su partido "está donde siempre ha estado" en esta temática de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "No sé si estamos más lejos o más cerca. Lo que sí que sé es que el PP está donde siempre ha estado: en garantizar la independencia del poder judicial, su despolitización, y sobre todo su máxima profesionalidad", ha recalcado a preguntas de los medios antes de asistir esta tarde en Mérida al discurso de la 'popular' María Guardiola para abrir su primer Debate sobre el Estado de la Región como presidenta de Extremadura. "Creo que todos los españoles saben perfectamente que el PP, con un objetivo que es reforzar la independencia y garantizar la independencia del poder judicial, en el marco de unas conversaciones en el que está presente la Unión Europea iniciamos un camino, no nos hemos levantado de esa mesa y ahí estamos", ha sentenciado Gamarra. SIN INTROMISIONES Así, ha apuntado que al PP "sólo" le mueve "un objetivo que es garantizar la independencia del poder judicial y la despolitización de un poder que tiene que tener las garantías para que pueda ejercer sus funciones, las que la Constitución le da, y además pueda hacerlo con plena capacidad y sin ningún tipo de intromisión por parte de los poderes políticos", ha dicho. Al respecto, ha considerado que "lo importante" es que el PP "de la mano de la Comisión Europea", de quien su formación pidió "su presencia para que avalara cualquier tipo de acuerdo y para que certifique que cualquier tipo de acuerdo que se pueda alcanzar siempre vaya en la dirección que más independencia del poder judicial", se mantiene "en un camino en que los jueces sean elegidos por los jueces". "No sé si estamos más lejos o más cerca. Lo que sí que sé es que el PP está donde siempre ha estado: en garantizar la independencia del poder judicial, su despolitización, y sobre todo su máxima profesionalidad", ha recalcado. Preguntada también sobre si el PP cree que anteriormente los jueces no estaban despolitizados al elegirlos el Parlamento y por qué defiende ahora dicho partido que los elijan los propios jueces, Gamara ha ahondado en que la Unión Europea es la que marca unos "estándares de estado de derecho" que el PP trata de cumplir. "Hay un cosa muy clara: la Unión Europea marca unos estándares de estado de derecho y esos estándares que desde el ámbito europeo se marcan caminan en una dirección, uno en despolitizar lo que es la Fiscalía General del Estado", ha dicho. "Y en otra de las direcciones en las que camina los informes sobre el estado de derecho que se han emitido en los últimos años es en la necesidad de avanzar en que los jueces elijan a los jueces. Esas son las reglas que marca Europa y ese es el camino que por tanto siendo esas las reglas del juego el PP ha puesto encima de la mesa desde un principio y en lo que nos mantenemos lógicamente", ha concluido.

