'Purple Rain', la obra cumbre de la carrera de Prince, celebra su 40 aniversario

Guillermo Vázquez

Madrid, 24 jun (EFE).- Considerado por la crítica como uno de los discos clave de la década de los 80 del siglo XX, 'Purple Rain', la obra cumbre de Prince, y su sexto álbum de estudio, cumple 40 años reivindicado por crítica y público, con un sonido tan vigente como en el día de su lanzamiento.

'Purple Rain' vio la luz en 1984 y significó la consagración definitiva de Prince Rogers Nelson (1958-2016), que junto con su banda The Revolution sorprendió al mundo con un álbum ecléctico, cuajado de diferentes influencias y que logró integrar prácticamente todos los estilos de moda en la época, como el rythm & blues, el rock, el pop, o incluso el hair metal, pero siempre con su estilo funk inconfundible.

El disco supuso la culminación de una carrera ascendente que se inició en 1978, cuando el artista tenía 19 años, y se valió del impulso ganado por el álbum '1999' (1982), que atrajo las miradas de la industria.

'Purple Rain' llevó al estrellato a un Prince que con 26 años consiguió su primer número 1 en las listas de éxitos con 'When doves cry', tras el que también llegó a lo más alto de las tablas 'Let's go crazy'. Sin embargo, la homónima 'Purple Rain' solo pudo llegar al segundo puesto en las listas, pese a ser una de sus canciones más reconocibles hoy en día.

Significó el triunfo de un joven con una imagen andrógina y sexualmente muy cargada al frente de una banda multirracial, en plena administración del gobierno conservador de Ronald Reagan en Estados Unidos.

Con él, además, inició un reinado que continuaría con obras como 'Around the world in a day' (1985), 'Sign 'o' the times' (1987), o Lovesexy (1988), en una de las épocas más prolíficas del autor, que también tuvo tiempo para regalar a las prometedoras Bangles su primer gran éxito, 'Manic Monday' en 1985.

'Purple Rain' además fue un producto transmedia, al lanzar poco después la película del mismo nombre, que recaudó más de 68 millones de dólares en taquilla. La historia, basada lejanamente en la vida de Prince, relata la vida de un joven músico en Minneapolis que lucha por sobrevivir con su banda en un entorno hostil, frente a sus competidores.

El filme fue la primera de las varias apariciones del cantante y multiinstrumentista como actor, que también asumió en otras producciones el papel de director, como ocurrió en la secuela 'Grafitti Bridge', de 1991.

Se llegó a dar el caso de que el artista llegó a ostentar el número 1 en taquilla, al mismo tiempo que reinaba en las listas de éxitos tanto de álbumes como de singles, durante una semana en la que coincidieron en cartelera 'Indiana Jones y el templo maldito', 'Karate Kid', 'Ghostbusters: Frozen Empire ' y 'Gremlins', en agosto de 1984.

Cuarenta años después, 'Purple Rain' se considera una de las obras imprescindibles para entender la industria musical de los años 80, el primer gran hito compositivo de aquel joven de un hogar desestructurado de clase baja norteamericana.

El álbum tuvo una reedición con material extra en 2017, un año después de la muerte del cantante por sobredosis de fentanilo, en medio de una época particularmente productiva del autor.

Con motivo de este aniversario, sus bandas The Revolution y New Power Generation ofrecerán conciertos tributo a su antiguo líder, acompañadas de su viejo amigo Morris Day, que también ofrecerá un show en su honor.

Además, se ha reeditado la película con mejoras en la calidad de la imagen, y una adaptación llegará a los escenarios de los teatros en formato musical, aún sin fecha de estreno. EFE

