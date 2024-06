La C.Madrid responde a Lobato que hay "oficialidad" en la visita de Milei con una reunión "institucional" con Ayuso

La Comunidad de Madrid ha respondido este lunes al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, que hay "oficialidad" en la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, al haber contado con una reunión "institucional" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le impuso la Medalla Internacional del Ejecutivo autonómico. "Es que esa oficialidad se produce porque esto no es una reunión privada. No es un viaje de ocio que haya realizado el presidente Javier Milei a la Comunidad de Madrid, sino que hay una reunión oficial, hay una reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de Argentina en la Real Casa de Correos", ha defendido en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. Tras la recepción de este viernes en la Puerta del Sol, Juan Lobato planteaba ayer la posibilidad de interponer un recurso administrativo contra la concesión de la Medalla al entender que es contraria a la normativa estatal que establece que el Gobierno de España debe dirigir la política exterior. Precisamente, hace semanas se abrió un conflicto diplomático con Argentina. El consejero ha insistido en que se trataba de una reunión "institucional, de cortesía" y que en ese marco se entregó la Medalla, en virtud de la ley autonómica aprobada recientemente por la Asamblea de Madrid. Asimismo, ha reivindicado los "lazos lingüísticos, culturales, económicos" y los intereses de las empresas en Argentina. "Es una reunión institucional, una reunión que se produce en el marco de las agendas de los dos mandatarios y creo que hay que suscribirlo", ha recalcado García Martín. A continuación, ha asegurado que otros presidentes como Gustavo Petro (Colombia) o Andrés Manuel López Obrador (México) si han "insultado de forma clara y notoria al pueblo español y a la jefatura del Estado, pero ahí el Gobierno central calla". "No se ha firmado ningún acuerdo, ningún protocolo, ningún tratado, insisto, es una reunión institucional de cortesía, y aquí lo que sí que me sorprende es cómo alguien se puede hacer cruces, porque se produzca una reunión, y sin embargo, cuando otras comunidades autónomas, como Cataluña, con los recursos de todos los españoles, con el dinero público, está abriendo embajadas en el exterior para dinamitar esa política exterior de España", ha apostillado García Martín.

Compartir nota: Guardar Nuevo