Sheryl Crow, Queens of the Stone Age y Alice Cooper abren esta semana el festival ALMA

Barcelona, 23 jun (EFE).- Artistas como Sheryl Crow, Queens of the Stone Age, Alice Cooper, WOS, Hozier, Valeria Castro, Vetusta Morla, India Martínez, Take That, Jamie Cullum o James Blunt actuarán desde mañana lunes y hasta el domingo 21 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona, en el marco del ALMA Festival.

Con una variada oferta de géneros musicales, ALMA Festival se ha consolidado como uno de los eventos más destacados del verano en Barcelona.

Durante primera semana del festival actuarán Sheryl Crow (24 de junio), Glen Hansard (25 de junio), Queens of the Stone Age (26 de junio), Gipsy Kings (27 de junio), Alice Cooper (28 de junio), WOS (29 de junio) y Hozier (30 de junio).

Ya en julio, el festival propone nombres como The Divine Comedy (2 de julio), GIMS (3 de julio), Valeria Castro (4 de julio), Babasonicos (5 de julio) o la doble sesión de Vetusta Morla el 6 y 7 de julio.

El 9 de julio el espectáculo 'Cat Power Sings Dylan'66' inaugura la semana de música en el Poble Espanyol, al que seguirán The Cat Empire (10 de julio), India Martínez (12 de julio), Take That (13 de julio) y Jamie Cullum (14 de julio).

Finalmente, llegarán las actuaciones de Lila Downs + Muchachito Bombo Infierno (15 de julio), James Blunt (17 de julio), Marisa Monte (18 de julio), Lori Meyers + Anni B Sweet (20 de julio) y Kool & The Gang (21 de julio) cerrarán el ciclo.

ALMA ya ha vendido casi 50.000 entradas y hay ya varios conciertos con entradas agotadas, entre los que destacan Hozier, Valeria Castro, Vetusta Morla, Marisa Monte y Queens of the Stone Age.

La zona Village, que este año se amplía, incluirá toda el área del Poble Espanyol conocida como "pícnic" y los alrededores del Monasterio, ofreciendo una amplia gama de opciones gastronómicas para todos los gustos.

Además, el acceso al festival se ha reubicado en la parte superior del Poble Espanyol, por el Paseo Jean Forestier.

ALMA Festival abrirá sus puertas cada tarde a las 19.00 horas, ya que a las 20.00 horas tendrá lugar el concierto en el escenario emergente del Village y a las 21.30 se llevará a cabo el concierto principal en el Auditorio, excepto en los días con cartel doble, cuyos horarios se pueden consultar en la web del festival. EFE

