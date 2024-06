Álvarez (UGT): No tiene sentido que una comunidad rebaje impuestos y pida solidaridad

Santander, 23 jun (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha censurado que haya comunidades autónomas que "pidan solidaridad" en el reparto de la financiación autonómica mientras bajan los impuestos.

"No tiene ningún sentido que una comunidad autónoma que va rebajando impuestos pida solidaridad a otra que no los ha rebajado", ha opinado Álvarez, en una entrevista con RNE en Cantabria, después de que esta semana haya participado en el curso que la APIE organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

El sindicalista ha criticado que "la Comunidad de Madrid intente hacer 'dumping' a las comunidades del resto del Estado" con la supresión del impuesto de sucesiones o la rebaja de otros gravámenes, y "luego diga que está discriminada en el reparto global".

"A mí no me asusta la singularidad. Lo que me asusta es que no paguemos impuestos suficientes para atender las demandas de los ciudadanos en un plano de igualdad en el conjunto del país", ha reconocido Álvarez.

Preguntado por la bajada impositiva que ha acometido este año el Gobierno del PP en Cantabria, Álvarez ha advertido a los ciudadanos de que estas políticas "van a cuenta de sus derechos".

"Tendrán menos sanidad, menos educación, menos recursos para las universidades o para las políticas sociales. No hay otra manera de cuadrar el presupuesto", ha añadido.

En su opinión, "la derecha española, de manera absolutamente irresponsable, está utilizando el tema de los impuestos para intentar engañar a los ciudadanos". EFECOM

pgh/jmj