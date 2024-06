Vox celebra la reapertura de la causa contra Oltra y defiende "sentar en el banquillo a los responsables" de los hechos

La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha celebrado la decisión de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de reabrir la causa contra la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y exportavoz del Consell con el Botànic, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. En un vídeo remitido a los medios, Castro valora como una "buena noticia" para Vox --que ejerce en el procedimiento una de las dos acusaciones populares-- la decisión de la Audiencia, y considera que con ello se demuestra el "precipitado" archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 15 de València el pasado mes de abril, al no ver delito alguno en la actuación de Oltra ni un presunto encubrimiento de los abusos. La Audiencia ha estimado parcialmente los recursos de la acusación particular --la víctima-- y las dos acusaciones populares --Vox y la asociación Gobierna-te-- porque entiende que "no puede descartarse claramente" la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados. Además, la coordinadora jurídica de Vox ha defendido que la formación realizó "una labor fundamentada" en su recurso de apelación. De esta manera, ha subrayado que Vox podrá realizar "su correspondiente acusación y sentar en el banquillo a los responsables de estos graves hechos".

