Madrid replica al Gobierno que cumple la Ley de Acción Exterior y que la deslealtad y daño a España los causa Sánchez

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo local, Miguel Ángel García Martín, ha respondido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que la Comunidad de Madrid cumple con la Ley de Acción y Servicio Exterior y la deslealtad y daño institucional a España del que les acusan "los causa el presidente Pedro Sánchez". "La presidenta Díaz Ayuso ha mostrado una enorme deslealtad con el Gobierno de España, incumpliendo la Ley de Acción y del Servicio Exterior que obliga a los mandatarios autonómicos a comunicar al Ministerio de Asuntos Exteriores el que va a mantener encuentros oficiales con mandatarios extranjeros. Creo que es una deslealtad inmensa y un daño institucional a nuestro país y a nuestra democracia. Uno más", ha manifestado el representante del Gobierno de España en Madrid este mediodía a los medios tras el minuto de silencio por la mujer asesinada por su pareja en Soto del Real. En un comunicado emitido esta tarde, García Martín ha explicado que el encuentro que mantendrá el presidente de la República Argentina, Javier Milei, con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, "se circunscribe a una visita institucional de cortesía y, en ningún caso, se va a firma ningún tratado, acuerdo o compromiso alguno". Además, ha indicado que la citada ley se refiere a los viajes o acción de las comunidades autónomas en el exterior y no a visitas institucionales de cortesía. "En cualquier caso, la Comunidad de Madrid cumple con los límites que establece la norma y se comporta siempre con lealtad institucional". El portavoz del Ejecutivo autonómico ve "cuanto menos sorprendente" que el delegado del Gobierno en Madrid hable de deslealtad y daño a España cuando es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su mismo partido político, "quien ha cambiado unilateralmente la postura de nuestro país sobre el Sáhara, plegándose a los intereses de Marruecos, originando con ello un grave conflicto diplomático con Argelia". Igualmente ha sido Pedro Sánchez, continúa el consejero, quien ha decidido reconocer unilateralmente el Estado palestino, "causando de esta forma otro grave conflicto diplomático con Israel y con nuestros aliados naturales". "También ha sido Pedro Sánchez el que por 7 votos de un fugado de la Justicia ha sido capaz de amnistiar a unos delincuentes que pusieron en jaque a nuestro Estado de Derecho; y ha sido también Pedro Sánchez, el que usa la rueda de prensa del Consejo de Ministros para insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su Gobierno", ha apostillado García Martín. Por ello, ha pedido a Francisco Martín "que se dirija a la ventanilla correcta" y le pida a Pedro Sánchez que sea leal con las instituciones, que pida a sus ministros que no insulten a los mandatarios extranjeros "y que no siga dañando la imagen de España, ya que no hay día que no se recoja en la prensa internacional algún presunto caso de corrupción política o económica de su Gobierno". En la misma línea, el consejero recordó que también se cumple con la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, que recoge que la Medalla Internacional se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea. "El Decreto que contempla que se otorgue la medalla al presidente Milei señala los importantes vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen a la región madrileña con Argentina", esgrime.

Compartir nota: Guardar Nuevo