Junqueras defiende que en ERC "no sobra nadie" y define como amigos a los firmantes del manifiesto interno

El expresidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este miércoles que en el partido "no sobra nadie" y ha definido como amigos suyos a los firmantes del manifiesto interno que pedía llevar a cabo una renovación general de la cúpula dirigente. En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado sentirse interpelado en parte por el manifiesto, aunque cree que lo importante es que el conjunto de la militancia se sienta interpelada por su contenido. "La gente que firma este manifiesto, todos ellos amigos míos, hemos hecho muchas cosas juntos. Cosas extraordinarias, hasta un referéndum como el del 1-O. Son amigos míos. Quiero que todos tengan un papel relevante, que todos ayuden. No sobra nadie", ha sostenido. Al preguntársele por el papel de la secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, ha asegurado que es amiga suya, que la quiere y admira mucho y que se siente orgulloso del trabajo que ha hecho, sobre todo "en el ámbito de la lucha antirepresiva". SUMAR Y SER GENEROSOS Según Junqueras, en ERC siga faltando gente porque "el camino es el de sumar, incluir, acoger y ser generoso, no el de excluir ni apartar". Así, se ha mostrado abierto a trabajar para sumar como, a su juicio, tienen la obligación de hacerlo todos los militantes para fortalecer la formación. "No es una cuestión de nombres, de quién, es una cuestión de qué proyectos somos y queremos ser, de cómo nos queremos explicar y que la gente nos perciba", ha precisado Junqueras al preguntársele si, pese a todo, se presentará de nuevo para presidir el partido en el próximo congreso. Tras asegurar que es un error entrar en un debate de nombres, ha explicado que dimitió de la presidencia de ERC para asumir responsabilidades y para poder hablar y escuchar al conjunto de la militancia "en condiciones de igual a igual". TRIBUNAL SUPREMO Sobre si le han ofrecido ser candidato a la presidencia de la Generalitat en vez de presidir ERC, ha apuntado que la aplicación de la Ley de Amnistía depende del Tribunal Supremo (TS), que ha asegurado que no les tiene "mucha simpatía". "Imaginar que el Supremo lo pondrá fácil creo que es de una inocencia muy grande. El Supremo lo pondrá muy difícil. Seguramente estamos hablando de muchos meses, y hasta de algunos años", ha relatado Junqueras, que ha pedido no dar por hecho cosas que probablemente, en su opinión, tardarán mucho a pasar. También ha defendido que los debates en ERC deben hacerse en los órganos internos del partido y no en los medios de comunicación: "Los trapos, sean sucios o limpios, siempre es mejor lavarlos y tenderlos en casa". "Tendríamos que hacerlo con madurez, orden, generosidad y voluntad de sumar. Estoy convencido de que es mejor hacerlo internamente, donde toca", ha zanjado.

