Illa (PSC) traslada a Rull su voluntad de presentarse a la investidura pero le pide "más tiempo"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha trasladado este miércoles al presidente del Parlament, Josep Rull, su voluntad de presentar su candidatura para una investidura a la Presidencia de la Generalitat, pero le ha pedido "más tiempo" para negociar con ERC y Comuns. "Le he explicado que estoy trabajando para tener el apoyo de la mayoría progresista que hay en la Cámara, integrada por mi formación política, por ERC y por los Comuns", ha dicho en una rueda de prensa tras reunirse con Rull en el marco de la ronda de contactos para la investidura, donde también ha afirmado textualmente que la mayoría progresista es la única que puede hacer viable la legislatura. Illa ha sostenido que ha comenzado las negociaciones con ERC y Comuns y que conforme vayan avanzando y obtenga el apoyo de las dos formaciones se lo comunicará "para que pueda tomar la decisión que a tal efecto corresponde". Asimismo, ha informado a Rull de que el PSC "en ningún caso" se va a abstener o va a votar a favor de ningún otro candidato a la investidura. NI "PERDER EL TIEMPO" NI PRISA Preguntado por las negociaciones y el tiempo que ha solicitado a Rull para poder conseguir el apoyo de ERC y los Comuns, Illa ha apuntado que no quiere "hacer perder el tiempo a nadie", pero que tampoco quiere meter prisa. "Quiero hacer las cosas bien hechas, con solidez, bien razonadas, bien claras hacia dónde tenemos que ir. Por tanto, con mucha tranquilidad, con mucha discreción y haciendo más que hablando", ha sostenido el líder del PSC, que ha asegurado que es positivo y optimista respecto a las negociaciones. Asimismo, ha insistido en que las decisiones que se tienen que tomar relativas a la Presidencia de la Generalitat, al menos por parte de su formación política, "se tomarán en Catalunya". Respecto negociar sobre un Govern en solitario o bien en una posibilidad de coalición, Illa ha dicho que van "paso a paso" y que cada cosa tiene su momento. "Ahora es momento de trabajar para conseguir una investidura, y en eso estamos. Y cuando esto se haya producido, iremos al siguiente espacio", ha añadido. REPETICIÓN ELECTORAL Preguntado por el resultado que cree que tendría el PSC en una eventual repetición electoral, ha sostenido: "Los que juegan a la repetición electoral tienen derecho a hacerlo. Yo no contemplo este escenario". "Los ciudadanos de Catalunya merecen el respeto por parte de todas las formaciones políticas de articular una fórmula de Govern", ha dicho, y ha insistido en la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas el pasado 12 de mayo. FINANCIACIÓN DE CATALUNYA Finalmente, sobre la financiación singular que ha puesto sobre la mesa ERC, Illa ha señalado que una parte de ese acuerdo depende de un acuerdo en Catalunya y que es uno de los asuntos de los que están negociando con los republicanos. En este sentido, ha asegurado que negociará "con discreción, con oficio político y con argumentos" y que no lo hará a través de los medios de comunicación ni en público. "Es una preocupación, un problema real, no sólo en Catalunya pero también en Catalunya", ha concluido.

