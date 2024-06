Gorortiza afirma que para el Eibar ascender "tiene que ser un sueño, no una obligación"

Eibar (Gipuzkoa), 19 jun (EFE).- La presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, ha admitido este miércoles la "desilusión" sufrida por no lograr el ascenso a la Primera División, aunque ha afirmado que para el club armero subir a la máxima categoría del fútbol español "tiene que ser un sueño, no una obligación".

Gorostiza ha comparecido en rueda de prensa, junto con el director deportivo, César Palacios, para hacer un balance de la temporada 2023/2024, en la que, una vez más, el Eibar se ha quedado a las puertas de regresar a Primera.

La presidenta ha admitido que "la desilusión" ha sido "enorme" por quedarse por tercer año consecutivo a las puertas del ascenso a Primera División. "La tristeza la llevamos puesta, no están siendo días muy fáciles para nosotros", ha confesado.

La responsable del equipo armero ha explicado que se habían dado un período de tres años para intentar subir a Primera con "cargo" a pérdidas sobre el "patrimonio". "No lo hemos conseguido -ha proseguido- pero ésto no es el fin del mundo y no quiere decir que no lo sigamos intentando, pero ahora lo vamos a hacer con otras medidas. Nos vamos a ajustar más si cabe a los presupuestos en los que nos movamos".

Aún así, aclaró que no hay "necesidad acuciante" de vender. "Si llega el caso haremos lo que creamos que es lo mejor para el club. Estamos esperando que nos asignen el presupuesto que nos va a tocar, pero no andaremos muy lejos, porque todavía tenemos un remanente de los fondos CVC", ha expuesto.

Por su parte, César Palacios cree que el club tiene una "base suficientemente fuerte" para afrontar con garantías la campaña 2024-25, pese a la "desilusión" de no lograr el acenso en la actual.

Palacios ha valorado, en una rueda de prensa para hacer balance de la temporada, una trayectoria en la que el Eibar ha hecho partidos "divertidos y vistosos" y se ha convertido en uno de los equipos más atractivos de la categoría.

"Estar en Primera es un reto increíble, estar en ella siete años y luego tres seguidos luchando por volver teniendo nuestras opciones máximas hasta el último segundo, a eso hay que darle un valor. Tenerlo tan cerca y quedarnos en el camino ha sido muy duro", ha admitido.

Ha recordado que se han vuelto a quedar a un punto del ascenso directo y que han sido el equipo máximo goleador de toda la categoría.

Ha dado a conocer que 13 jugadores de la actual plantilla no seguirán el club, mientras que varios cedidos volverán: "Cubero del Racing de Ferrol, Chema del Alcorcón, Yanis del Tenerife, Jorge Yriarte del Amorebieta. Luego está el mercado. Los jugadores tienen sus cláusulas, pero veremos siempre lo que sea bueno para el Eibar".

Ha afirmado que no puede dar el número exacto de fichajes, que dependerá del mercado, pero ha adelantado que tiene "esperanza e ilusión de que van a ser competitivos de la mano del mismo entrenador".

El Eibar ha intentado renovar a dos de los diez jugadores que acababan contrato, pero no lo han conseguido "por el mercado".

"Los jugadores que han querido estar aquí- añadió- y lo han demostrado para mi son una fuerza. Haremos un equipo competitivo, con hambre e ilusión para competir en una Segunda División durísima, ya que ha subido el Depor y el Castellón". EFE

