El PSOE apoya una iniciativa del PP para que el Gobierno reclame a Maduro que acepte observadores de la UE

El PSOE ha avalado este miércoles una proposición no de ley presentada por el PP por la que se pide al Gobierno que solicite formalmente al régimen de Nicolás Maduro que acepte el despliegue de observadores de la UE en las elecciones presidenciales del 28 de julio, después de que este haya revocado su autorización. La Comisión Mixta para la UE, que reúne tanto a diputados como senadores, ha aprobado por unanimidad de todos los presentes el texto presentado por el PP, después de que los 'populares' hubieran descartado pactar una enmienda transaccional con los socialistas para modificar la propuesta. En concreto, la iniciativa aprobada insta al Gobierno a "expresar su rechazo a la retirada de la invitación a la Unión Europea" por parte del régimen de Maduro para ejercer de observadora en las presidenciales y a que le solicite formalmente que "reconsidere su decisión y permita la participación de la UE y otras organizaciones internacionales como observadores en el proceso electoral, garantizando así su transparencia, imparcialidad y credibilidad". Asimismo, se pide al Gobierno que reafirme "el compromiso de España y de la Unión Europea con los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela, ofreciendo apoyo técnico y logístico para la organización y supervisión de unas elecciones libres, justas y competitivas". Igualmente, el texto aprobado llama al Ejecutivo a "promover el diálogo entre los diferentes actores políticos de Venezuela, facilitando un clima de entendimiento y consenso que permita un proceso electoral inclusivo y pacífico, respetando la voluntad libre del pueblo venezolano expresada en las urnas". CRÍTICAS CRUZADAS EN EL DEBATE Durante el debate, la portavoz del PP, Belén Hoyo, había reclamado a los socialistas que no se pusieran "de perfil". "No se puede ser cómplice de un régimen que, a las puertas de unas elecciones, sigue secuestrando, extorsionando y amenazando" ni se deben seguir, como a su juicio está haciendo el Gobierno, "las prácticas de ese mismo régimen respecto al intento de manipular la justicia y al ataque de periodistas e insultos". Hoyo ha invitado a todos los miembros de la comisión a secundar su propuesta para "lanzarle un mensaje claro al régimen de Maduro de que España está al lado de la democracia, la libertad y la defensa de los derechos humanos". Por su parte, el portavoz socialista, José Javier Izquierdo Roncero, ha afeado al PP que Venezuela es uno de sus temas "clásicos", incidiendo en que han presentado 44 iniciativas en el Congreso y 38 en el Senado en el último año. Con todo, les ha tendido la mano a pactar el texto final en base a sus enmiendas para "mejorar técnicamente el contenido", algo que no ha ocurrido. Asimismo, ha aprovechado para dejar clara la postura del Gobierno respecto a esta cuestión: "España aboga por unas elecciones libres, competidas, transparentes, en las que pueda participar todo aquel que quiera participar", incluida la líder opositora María Corina Machado.

