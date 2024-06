Bolaños acusa a la oposición de presentar denuncias falsas y el PP compara a Sánchez con Trump por criticar al juez

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este miércoles a la oposición de interferir en la Justicia presentando "denuncias falsas" como la que, a su juicio, motivó la apertura de la investigación a la esposa del jefe del Ejecutivo, después de que el PP haya comparado a Pedro Sánchez con el expresidente estadounidense Donald Trump por reaccionar con críticas a la causa abierta contra Begoña Gómez. Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado 'popular' Agustín Conde ha mencionado que cuando Trump es condenado dice que lo es por motivaciones políticas y que Sánchez, al saber que su esposa era citada a declarar por el juez Juan Carlos Peinado, usó parecidos argumentos en su segunda carta a la ciudadanía. "Supongo que los votantes socialistas estarán espeluznados y horrorizados de ver el extraordinario parecido que hay entre Pedro Sánchez y Donald Trump", ha comparado Conde, para preguntar al ministro si cree que el Gobierno está interfiriendo en el funcionamiento de la Justicia. El diputado del PP ha indicado que no existen precedentes de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya tenido que hacer un comunicado "alertando del peligro que suponen las palabras del presidente del Gobierno para la independencia judicial". "Señor ministro, han convertido ustedes al PSOE en un partido radical de extrema izquierda que está atentando contra uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la independencia del Poder Judicial. Han colonizado el Tribunal Constitucional con altos cargos de su Gobierno y han designado un fiscal general que en vez de perseguir el delito y defender la legalidad se dedica a actuar como abogado particular de Begoña Gómez, esposa del presidente", ha dicho. Bolaños ha replicado que como ministro de Justicia claro que le preocupa que existan interferencias en la Justicia y ha culpado de ellas a PP y Vox, partidos a los que ha calificado de "unidad de destino en lo universal" y les ha responsabilizado de descalificar a tribunales cuando toman decisiones que no les gustan. "También es una injerencia presentar denuncias falsas, con bulos, con falsedades, amedrentando a fiscales, amedrentando a funcionarios, amedrentando a la Agencia Tributaria, amedrentando a la Guardia Civil", ha continuado, añadiendo que "eso es la mayor de las interferencias hoy en el funcionamiento normal de la Justicia", atribuyéndoselas a PP y Vox. VOX: "INCOMPATIBLE" CREER A LA VEZ EN LA JUSTICIA Y EN GÓMEZ Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha criticado que el Gobierno solo cree en la Justicia "cuando puede manosear a los jueces, presionarlos o colocar al abogado del clan Sánchez al frente de la Fiscalía General del Estado", en alusión al fiscal general, Álvaro García Ortiz. La diputada, que ha preguntado si sigue confiando el Gobieron en la Justicia, ha expresado que "es incompatible creer en una Justicia independiente y en Begoña Gómez al mismo tiempo", criticando que el presidente del Gobierno "vuelve a la adolescencia" y publique cartas a los españoles "diciendo lo enamoradísimo que está". Rodríguez de Millán ha incidido también en la investigación abierta contra el hermano del presidente del Gobierno por malversación, entre otros presuntos delitos. "No nos extrañaría que a estas alturas también pidiesen la amnistía para él", ha sugerido, al ser el mismo delito que pretende perdonar la medida de gracia aprobada para el 'procés'. A esto, Bolaños ha reiterado que la oposición alienta denuncias falsas. "Ustedes, o un sindicato ultraderechista cercano, presenta una denuncia absolutamente falsa, totalmente fango. Y lo que hacen es personarse en ese procedimiento, para que ese fango se pueda ir alimentando. Y como es natural, el PP también está intentando jugar a ese juego. La Justicia tiene que perseguir el delito y no hacer lo que hacen cuando ustedes presentan denuncias falsas", ha concluido.

