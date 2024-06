Estrada (CUP) niega su apoyo a PSC o Junts para la investidura: "De ninguna de las maneras"

La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha negado este martes el apoyo de su formación a una posible investidura tanto del candidato socialista, Salvador Illa, como del candidato de Junts, Carles Puigdemont: "A día de hoy, y lo hemos dicho así de claro, ninguna de estas dos formaciones tiene nuestros votos, de ninguna de las maneras". Así se ha referido Estrada en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de las consultas de cara a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, donde ha apuntado que avanzar en los ámbitos "social y nacional" son dos cuestiones inseparables para su formación. "Nadie nos ha puesto sobre la mesa propuestas para avanzar ni en clave nacional, con nuestro proceso de independencia, ni en clave social, para mejorar el día a día de la mayoría de la población en materia de vivienda, de sanidad, de educación. Absolutamente nadie", ha remarcado. Estrada ha subrayado que con el PSC "no hay entendimiento posible" porque, asegura, es un partido contrario a reconocer el derecho de autodeterminación de Catalunya y, en el terreno socioeconómico, beneficia a los "grandes lobbies económicos". Respecto a Junts, la diputada ha afirmado que no tiene los apoyos suficientes para tirar adelante una investidura y que sus posibilidades pasan por una abstención del PSC, algo que para la CUP impediría "aspirar a hacer avanzar en el proceso de independencia". También ha dicho que las propuestas socioeconómicas de Junts comparten muchos puntos con las del PSC, y ha reprochado al partido de Puigdemont de ser "incapaces" de llevar a capo políticas en materia de vivienda como la regulación del alquiler de temporada o el límite a los pisos turísticos. Ante una eventual repetición electoral si no fructifica ninguna fórmula de investidura, Estrada ha afirmado que "no es lo que necesita el país". También ha pedido a las fuerzas independentistas y de la izquierda iniciar una reflexión profunda para ver cómo revertir una situación política de "auge de la extrema derecha y auge del españolismo que dificulta todo lo que tiene que ver con resolver los grandes retos nacionales y sociales" de Catalunya. GRUPO PARLAMENTARIO DE LA CUP Preguntada sobre la posibilidad de que otro partido ceda un diputado a la CUP para que sumen los cinco escaños necesarios para conformar un grupo parlamentario propio, evitando así el grupo mixto compartido con Aliança Catalana, Estrada ha dicho que están explorando la forma de hacerlo, pero que aún no hay ningún acuerdo. Estrada ha remarcado que les "incomoda profundamente compartir grupo mixto con una formación fascista", en referencia a Aliança Catalana, y que están estudiando distintas posibilidades para ver si la CUP puede conformar un grupo propio, sin detallar una solución concreta.

Compartir nota: Guardar Nuevo