El PP lleva mociones a los ayuntamientos para denunciar la "falta de médicos este verano" y exigir medidas al Gobierno

El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para denunciar la "falta de médicos" en Atención Primaria y exigir medidas al Gobierno de Pedro Sánchez ante la necesidad de profesionales sanitarios en los meses de verano. A su entender, "la responsabilidad última" de este problema es de la ministra de Sanidad, Mónica García, por su "inacción" en los últimos meses. Los 'populares' forzarán a alcaldes y concejales de todos los partidos, en especial a los socialistas, a retratarse con el debate y votación de esta moción, en la que piden al Gobierno que asuma sus obligaciones "ante la alarmante situación" que va a vivir España el próximo verano "por la falta de médicos en centros de salud y hospitales". El PP señala que la necesidad de profesionales sanitarios en atención primaria "representa uno de los grandes problemas de todo el Sistema Nacional de Salud". A esta cuestión se suma este año el hecho de que, en 2020, debido a la pandemia de Covid-19, los Médicos Internos Residentes (MIR) se incorporaron en el mes de septiembre en lugar de en mayo, como es habitual, algo que ha provocado que 2.224 MIR de Medicina de Familia y Comunitaria de cuarto año no hayan acabado aún su formación, según indican los 'populares'. RECUERDA QUE EN DICIEMBRE DE 2023 YA ALERTÓ DE ESTE "PROBLEMA" En la iniciativa del PP, que ha liderado la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, se recuerda que nada más se nombrada ministra, en su primera reunión del Consejo Interterritorial de Salud del pasado diciembre de 2023, las comunidades gobernadas por el PP "ya alertaron a Mónica García del problema de la falta de médicos en Atención Primaria". Es más, destaca que el 23 de mayo de 2024, los consejeros autonómicos de Sanidad de las CCAA en las que gobierna el PP solicitaron al Ministerio de Sanidad la convocatoria urgente de un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del SNS para "abordar de manera monográfica la necesidad de cubrir la falta de profesionales sanitarios de Atención Primaria para este verano". Según el primer partido de la oposición, la "falta de liderazgo y soluciones" por parte del Ministerio de Sanidad "marcaron ese encuentro", en el que Mónica García "justificó el cierre de camas en verano", algo que "criticaba cuando estaba en la oposición madrileña". EL PP AFEA A LA MINISTRA SUS "EXCUSAS" El PP señala que, frente a las "excusas" de Mónica García aludiendo a que el Ministerio no tiene competencias en esta materia, depende de su cartera decidir el número de MIR que habrá en España, crear más centros para su formación o la ordenación de los profesionales sanitarios. Asimismo, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo recuerda la situación "crítica" que están viviendo Ceuta y Melilla, ciudades autónomas en las que no está transferida la Sanidad, y denuncia que la ministra todavía no ha visitado estas dos ciudades para interesarse por "el grave problema que están viviendo". "Por la inacción de Mónica García en los últimos meses, consideramos que la responsabilidad última de la falta de médicos este verano será de la ministra de Sanidad", advierten los 'populares' en el texto de su moción, que ha recogido Europa Press. Ante esta situación, la moción que el PP llevará a los ayuntamientos de toda España pide al Gobierno de Pedro Sánchez que trabaje para "materializar con extrema urgencia medidas de utilidad real frente a la crítica necesidad de los citados profesionales sanitarios que existe en Atención Primaria del conjunto del Sistema Nacional de Salud de cara a los meses del presente verano".

