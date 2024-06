Wagensberg (ERC) cree que la causa de Tsunami se diluye pero queda "un tiempo de batalla"

El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg ha valorado que la causa de Tsunami Democràtic, en la que está investigado y por la que se trasladó a Suiza, se está diluyendo después de que el país ha denegado al instructor prestarle auxilio judicial porque no entiende que no hay terrorismo, si bien ha añadido: "También somos conscientes de que esto nos puede comportar todavía un tiempo de batalla". "El horizonte prefiero no imaginármelo aún, por una cuestión personal y también política. La gestión de las expectativas a nivel político sabemos que muchas veces acaba como acaba", ha dicho en una entrevista de 324 recogida por Europa Press este viernes al preguntársele si visualiza un retorno. Para Wagensberg, el posicionamiento de Suiza es lógico y ha afirmado que tanto él como la también investigada en la causa secretaria general de ERC, Marta Rovira, están "contentos y con sensación de tranquilidad" el pronunciamiento. "Es una respuesta desde la lógica, desde la razón y que celebramos ante toda la irracionalidad que parece instalada en una parte de la judicatura española, que parece que no se cansa de hacer el ridículo", ha valorado el diputado. Ha añadido que la imputación por terrorismo y la inclusión en la causa de la muerte de un turista francés durante la protesta en el Aeropuerto de Barcelona "tiene que ver con exclusiones a la Ley de Amnistía que se estaban hablando" en ese momento.

