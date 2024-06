El exasesor jurídico de la Fderación de Fútbol niega doble facturación con su bufete

Madrid, 13 jun (EFE).- El exasesor jurídico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Tomás González Cueto niega haber facturado por partida doble sus servicios como Comisionado de Control Externo a través de los contratos que suscribió la entidad con su despacho GC Legal, y sostiene que era normal contratar a otros bufetes por la "complejidad" de algunos asuntos.

Para apoyar sus afirmaciones, González Cueto aporta un escrito a la juez de Majadahonda Delia Rodrigo, que le imputó recientemente en la causa en la que investiga irregularidades en la RFEF, en el que revela las cifras de lo que percibía por su asesoramiento personal, por un lado, y el de su despacho de asesoría jurídica, por otro.

La retribución pactada por los servicios del exasesor jurídico de la RFEF ascendió "inicialmente" a 240.000 euros, "en línea –un poco por debajo– del Secretario General (Sr. Camps i Povill) y de la Comisionada para el Control y supervisión de asuntos fiscales (Dña. Ana Muñoz Merino). Dicho importe se revisó en octubre de 2022, habida cuenta de la satisfactoria prestación de servicios por parte del Sr. González Cueto", indica su abogado en el escrito, al que ha tenido acceso EFE.

"Los litigios y la labor desarrollada por otros abogados de GC Legal se facturaba independiente en facturas emitidas mensualmente, si bien no al principio de la relación contractual, sino cuando la RFEF comenzó a ser demandada reiteradamente", indica.

Según González Cueto, los honorarios que cobraban eran "extraordinariamente moderados o bajos, atendiendo a la relación estable con la RFEF que venía determinada por la facturación fija mensual". Esta infraestructura, añade, "suponía unos elevados costes para GC Legal (70-800.000 euros anuales)".

El contrato de González Cueto amparaba por tanto el asesoramiento jurídico integral de la RFEF y de sus órganos, pero no incluía el "de otros abogados de GC Legal, previendo la cláusula cuarta la posibilidad de que la RFEF contratase otros eventuales servicios a GC Legal".

Uno de los asuntos en los que participó este despacho fue en el asesoramiento en la redacción de los contratos de la RFEF con SELA para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Como la RFEF carecía de expertos en contratación internacional, se solicitó al despacho de González Cueto la asistencia en la confección de la documentación contractual, por lo que su labor "fue exclusivamente técnica".

"Debemos señalar que la Asesoría Jurídica de la RFEF siempre se ha encontrado diseñada para dar respuesta al día a día de la RFEF, especialmente en el ámbito deportivo y de las competiciones deportivas, pero carece de especialistas en otras materias", observa González Cueto para justificar la contratación de su despacho.

Por ello, ante la "cada vez mayor tecnificación y especialización de las diversas áreas del Derecho, resulta de todo punto normal la colaboración de despachos de abogados privados con entidades públicas o entidades complejas como la RFEF", destaca el escrito, que enumera la decena de bufetes contratados por la entidad.

Según el exasesor jurídico, "en los 6 años de relación contractual entre GC Legal y la RFEF, el despacho del Sr. González Cueto ha participado en numerosos asuntos donde se debatían cuestiones muy sofisticadas, tanto en lo que respecta al asesoramiento, como en el ámbito procesal".

"Decimos esto para recalcar el hecho de que no existía un solapamiento entre las funciones desarrolladas por la Asesoría Jurídica de la RFEF y la labor de asesoramiento y procesal de GC Legal, que no entraba en las cuestiones deportivas propias de la actividad de la RFEF ni en la gestión ordinaria de la RFEF, lo que correspondía a su Asesoría Jurídica".

De hecho, según el escrito, el primer contrato con SELA (no así la adenda posterior de 2020) "no fue objeto de un informe expreso y formal por parte del Sr. González Cueto como Comisionado de Control Externo. No obstante, su socia de Contratación Mercantil participó en el asesoramiento; y el Sr. González Cueto estuvo informado en el día a día de todo; no apreciándose ninguna irregularidad", asegura.EFE

na.ey/lml