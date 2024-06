Temas del día de EFE España del lunes 10 de junio de 2024

ELECCIONES EUROPEAS

Madrid - Las direcciones de los partidos que han concurrido a las elecciones europeas celebradas ayer analizan los resultados de unos comicios que también han servido para tomar el pulso, en clave nacional, a los apoyos con que todavía cuentan las formaciones políticas cuando han pasado más de diez meses de las elecciones generales.

PODER JUDICIAL

Madrid - La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne de forma extraordinaria para pronunciarse sobre "las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial", tras las declaraciones del presidente del Gobierno y de varios ministros cuestionando la citación como investigada a Begoña Gómez.

PARLAMENTO CATALUÑA

Barcelona - Los 135 diputados electos escogidos en las elecciones del pasado 12 de mayo celebran la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña, en la que hay que elegir la nueva presidencia de la cámara catalana, dos vicepresidencias y cuatro secretarías de la Mesa.

COMISIÓN KOLDO

Madrid - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y su director de gabinete, Antonio Olivera Herrera, comparecen este lunes en la comisión parlamentaria que investiga el caso Koldo en el Congreso en sendas sesiones dedicadas a analizar la gestión de los contratos de material sanitario por parte del Gobierno de las Islas Canarias durante la pandemia cuando Torres presidía esta comunidad autónoma.

BARÓMETRO SOLEDAD

Madrid - Presentación del ‘Barómetro sobre la soledad no deseada en España 2024’, un informe que analiza la incidencia de este fenómeno por grupos de edad, género y contextos sociales, la percepción del problema y posibles soluciones.

JUICIO ASESINATOS

Valladolid - La Fiscalía, las cuatro acusaciones particulares, la acusación popular y la defensa exponen sus informes finales en el juicio que se sigue contra un hombre acusado de asesinar a un vecino y al que fuera jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil el 1 de julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), donde mantuvo durante horas a un rehén en una vivienda.

ÓPERA LICEU

Barcelona - La ópera 'Adriana Lecouvreur', de Francesco Cilea, vuelve al Liceu con la emblemática producción de David McVicar, ambientada en el París del siglo XVIII, con un reparto en el que destacan las sopranos Aleksandra Kurzak y Valeria Sepe y los tenores Freddie De Tommaso y Roberto Alagna, y una orquesta que dirigirá Patrick Summers.

EXPOSICIÓN SOROLLA

Toledo - El Museo Sorolla y el Archivo Histórico de la Nobleza ultiman una exposición con la correspondencia inédita entre Joaquín Sorolla y el conde de Villagonzalo, incluyendo una carta en la que el pintor explica cómo está ejecutando los retratos de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, en La Granja en 1907. Por Lidia Yanel

HISTORIA ESPAÑA (ENTREVISTA)

Barcelona - Entrevista al catedrático de Arqueología Miguel Herrán, divulgador de historia en redes sociales a través de su perfil @putomikel, y autor del ensayo 'Sodomitas, vagas y maleantes', en el que traza la historia de España en clave LGTBI+ desde la Prehistoria hasta la actualidad. Por Jose Oliva

PREMIOS MÚSICA

Madrid - Los Premios de la Academia de la Música de España celebran su primera edición, con Arde Bogotá como máximo favorito de la noche por sus nueve nominaciones, seguido de Silvia Pérez Cruz, con seis, y Aitana, Quevedo y María José Llergo, con cinco nominaciones cada uno.

TIEMPO LLUVIAS

Tras un fin de semana dominado por una dana, la inestabilidad persistirá por la entrada de aire frío del norte, que junto a una vaguada en altura, dejarán, al menos hasta el miércoles, lluvias y tormentas en amplias zonas del país y un ambiente muy fresco, con valores entre 8 y 10º por debajo de lo normal para estas fechas.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS.- Debate sobre los resultados de las elecciones europeas organizado por Nueva Economía Fórum con el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, y el analista Pablo Pombo. Real Casino Gran Círculo. Alcalá, 15. (Foto)

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la Comisión Ejecutiva del PSOE, tras las elecciones europeas. Ferraz, 70. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ofrece una rueda de prensa para evaluar los resultados obtenidos en las elecciones europeas. Espacio Rastro c/ San Cayetano 3 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Madrid.- ASUNTOS CONSULARES.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, clausura el acto por el 75º aniversario de la Dirección General de Asuntos Consulares, en la sede del Ministerio. Marqués de Salamanca.

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa tras las reunión del Comité de Acción Política de Vox, que analizará los resultados de las elecciones europeas. Sede nacional de Vox (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular para analizar los resultados. Sede Nacional, calle de Génova 13. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- El exviceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y Director de Gabinete del Ministro de Política Territorial, Antonio José Olivera Herrera, comparece en la comisión Koldo del Congreso. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

15:45h.- Madrid.- VENEZUELA ELECCIONES.- La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, se reúne con representantes de la oposición venezolana, entre ellos Leopoldo López, Antonio Ledezma, Victoria Capriles y Miguel Henrique Otero, antes de la intervención telemática en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la líder opositora, María Corina Machado. Sala de Comunidades Autónomas del Senado.

16:00h.- Barcelona.- PARLAMENTO CATALUÑA.- Los 135 diputados electos escogidos en las elecciones del pasado 12 de mayo celebran la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña, en la que hay que elegir la nueva presidencia de la cámara catalana, dos vicepresidencias y cuatro secretarías de la Mesa. Parlament. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, comparece en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Senado para informar sobre las líneas generales de la política del Gobierno en la materia en esta legislatura. Senado. (Texto)

18:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comparece en la comisión Koldo del Congreso en calidad de expresidente del gobierno canario para dar explicaciones sobre la gestión de contratos sanitarios durante la pandemia.(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)(Directo)

18:30h.- Madrid.- REY AUDIENCIAS.- El rey recibe en audiencia al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello. Palacio de la Zarzuela. (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Santander.- COSTES LABORALES.- El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de los costes laborales del primer trimestre del año.(Texto)

09:30h.- Barcelona.- TURISMO BARCELONA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura la Convención de Turismo de Barcelona 2024 en la que también participan el presidente de la entidad, Jordi Clos, y el presidente de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu. Torre Melina. Diagonal 661

12:45h.- Madrid.- REFUGIADOS EMPLEO.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, firma el Protocolo General de Actuaciones entre su departamento y la empresa Ikea Ibérica, que tiene como objetivo facilitar la empleabilidad de las personas refugiadas. Al inicio del acto atiende a los periodistas. Ministerio de Inclusión, calle José Abascal, 39. (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Barcelona.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Barcelona juzga a un auxiliar de enfermería acusado de abusar sexualmente de dos pacientes ingresadas en el área psiquiátrica del Hospital San Rafael de Barcelona. Audiencia de Barcelona. Sección octava.

10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Reunión extraordinaria de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pronunciarse sobre "las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial", tras las declaraciones del presidente del Gobierno y numerosos ministros sobre la citación como investigada a Begoña Gómez. CGPJ (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Toledo.- JUICIO HOMICIDIO.- Juicio con tribunal del jurado contra tres acusados, uno de ellos por homicidio con una katana en un bar de Miguel Esteban (Toledo) en 2020, para quien el fiscal pide catorce años y tres meses de cárcel.. Audiencia Provincial. Sección Primera. (Texto) (Foto)

10:30 h.- Madrid.- DEFENSA SANIDAD.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Inspección General de Sanidad de la Defensa, en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

10:30h.- Zaragoza.- DEFENSA FELIPE VI.- El rey Felipe VI asiste al ejercicio ‘Atlas 24’, liderado por el Grupo de Artillería II/71 y en el que participan sistemas de detección de Artillería Antiaérea y sistemas específicos contra Unmanned Aerial Systems (UAS). CENAD ‘San Gregorio’ (Foto) (Vídeo)

11:20h.- Cáceres.- VIOLENCIA MACHISTA.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix tena; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y la secretaría general de Igualdad y Conciliación de la Junta, Ara Sánchez, atienden a los medios tras la reunión de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer.(Texto). Sede del TSJEx

11:30h.- Alcalá de Henares (Madrid).- PRESOS EDUCACIÓN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la presentación de la XX edición de los cursos de verano que organiza la UNED en los centros penitenciarios. A las 12:30 h. atiende a los periodistas. Centro Penitenciario Madrid I. Carretera Alcalá-Meco km. 5. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

11:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife comienza un juicio ante Jurado contra un hombre para el que se piden 25 años de cárcel, acusado de haber asesinado a su expareja a puñaladas en un portal de la capital tinerfeña. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección quinta

12:45h.- Madrid.- JUSTICIA PREMIOS.- Acto de entrega de los premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), que recibirán, entre otros, la jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Lourdes Arastey, el catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández y la escritora y directora de cine Mabel Lozano. Asociación de la Prensa. C/ Claudio Coello, 98. (Foto)

18:00h.- Madrid.- SEGURIDAD CIUDADANA.- 'No somos delito' organizada una jornada sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Congreso

SOCIEDAD

10:30.- Zaragoza.- EFE EXPOSICIÓN.- El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; inauguran oficialmente la exposición ‘EFE: 85 años con Aragón, 40 en Aragón’ con motivo del cuadragésimo aniversario de la apertura de la delegación de la Agencia EFE en Aragón. Paseo de la Independencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00.- Málaga - CÁTEDRA MICROELECTRÓNICA - Presentación de la Cátedra Chip Universidad-Empresa Málaga Microelectronics, que recientemente recibió la máxima financiación pública, 5,5 millones de euros, para su creación.

10:30h.- Madrid.- SALUD SEXUAL.- El director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón, presenta la campaña de prevención de ITS en jóvenes del Ministerio de Sanidad. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado 18-20, o streaming (Texto)

10:30.- Madrid.- SOSTENIBILIDAD CULTURA - Presentación de La Recicladora Cultural, promovida por la Fundación de la Energía (CIUDEN) dependiente de MITECO, para revitalizar el panorama cultura a través de "exposiciones itinerantesy experiencias enriquecedoras" de una manera sostenible. En la Casa e la Arquitectura (Nuevos Ministerios, Paseo de la Castellana 67)

11:00h.- Madrid.- BARÓMETRO SOLEDAD.- Presentación del ‘Barómetro sobre la soledad no deseada en España 2024’, elaborado por Fundación ONCE y Fundación AXA dentro del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES). Asiste el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. C/Fray Luis de León, 11.

11:00h.- Madrid.- SANIDAD ADICCIONES.- La asociación Alcohólicos Anónimos celebra su 89 aniversario con una jornada en la que participan el jefe de Psiquiatría del 12 de Octubre, Gabriel Rubio, y el psiconoanalista Manuel Noriega. Plaza de España, 6. Teatro Soho Club.

11:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CIE.- El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presenta el informe 'Internamiento Muteado' en el que evalúa la situación de los migrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante 2023 Sala Ernest Lluch, Congreso de los Diputados

11:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN EMPLEO.- Presentación del informe 'Arraigo por la Formación. Aflorar talento oculto, que impacte positivamente en la mejora del mercado laboral' de la Fundación Aspasia. Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá, 42.

12:00.- Madrid.- DESERTIFICACIÓN LIBRO - Presentación en la librería científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del libro “Desertificación, cuando el territorio hace aguas”, auspiciado por el Foro de la Economía del Agua, que ahonda en el papel de la planificación hidrológica y la gestión racional del suelo con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía que se celebra el 17 de junio.

12:45h.- Madrid.- REFUGIADOS EMPLEO.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, firma el Protocolo General de Actuaciones entre su departamento y la empresa Ikea Ibérica. que tiene como objetivo facilitar la empleabilidad de las personas refugiadas. Ministerio de Inclusión, calle José Abascal, 39. (Foto)

14:00.- Bilbao.- CIENCIA DATOS - Inicio de la 8ª Conferencia Internacional sobre Big Data y Ciencia de Datos para Estadísticas Oficiales con la intervención del presidente del Comité de Expertos de la ONU en Big Data y Ciencia de Datos para Estadísticas Oficiales, Ashwell Jenneker; el responsable de Programas europeos ONUHábitat Kazumi Ogawa; la directora científica de BC3 María José Sanz, y el consejero vasco de Educación en funciones, Jokin Bildarratz. (Foto oficial a las 13:45)

16:00 h..- Madrid-. VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión con representantes del Centro de Recuperación Integral para Mujeres y menores víctimas de la violencia de género, en la sede del Ministerio.

16:30h.- Robledo de Chavela (Madrid).- ESPAÑA NASA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a la firma del Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y EE.UU. sobre la Estación de Seguimiento de la NASA, en la sede del Centro de Entrenamiento y Visitantes INTA-NASA.

18:30.- Vigo.- BUQUES INVESTIGACIÓN - La Unidad de Tecnología Marina (UTM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) promueve la XVI Reunión Anual de Operadores de Buques de Investigación Europeos (European Research Vessel Operator -ERVO-). (Texto) (Foto)

18:30.- Zaragoza.- EFE ARAGÓN.- El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano Gil de Albornoz, participarán en el EFE Fórum Aragón ‘Cuarenta años de historias', con el que la delegación de la Agencia EFE conmemora el cuadragésimo aniversario de su apertura en la Comunidad aragonesa. Espacio Explora de Ibercaja en el Patio de la Infanta. (Texto) (Foto) (Vídeo).

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- TEATRO MUSICAL.- El artista Raphael será reconocido con el Premio de Honor de la decimosexta edición de los Premios del Teatro Musical. Teatro Coliseum.

10:00h.- Madrid.- REAL TEATRO TEMPORADA.- El Real Teatro de Retiro para niños y jóvenes presenta la temporada 2024/2025 y a su nueva directora, Raquel Rivera Fernández. Real Teatro de Retiro. Plaza Daoíz y Velarde s/n. (Texto)

10:00h.- Bilbao.- ARCHIVO HISTÓRICO.- El lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, acompañado por los consejeros Bingen Zupiria y Olatz Garamendi, entrega documentación del Archivo Administrativo del Gobierno Vasco al Archivo Histórico de Euskadi. Archivo Histórico. (Texto)(Foto)

11:00h.- València.- ARTES ESCÉNICAS.- La Fundación SGAE celebra un encuentro con los finalistas de la Comunitat Valenciana en la 27ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas. Sala SGAE. C/ Blanquerías, 6. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MUSEOS ECOLOGÍA.- Presentación de La Recicladora Cultural por parte de Miguel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y panel de experiencias sostenibles en museos, con representantes del Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Guggenheim de Bilbao y Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía. Casa de la Arquitectura. Arquería de Nuevos Ministerios, Paseo de la Castellana 67.

11:30h.- Madrid.- FUNDACIÓN TELEFÓNICA.- Presentación de la exposición 'Miradas que comunican', una muestra que, a través de instalaciones artísticas de nueva creación, ponen en valor y dotan de nuevo significado los fondos tecnológicos de Telefónica. Participan artistas como La Fura dels Baus, Daniel Canogar, Cabosanroque o Nuria Giménez. Planta 4 del Espacio Fundación Telefónica, C/Fuencarral, 3. (Texto)

11:30h.- Madrid.- TELEVISIÓN PROGRAMAS.- Presentación de la nueva temporada de 'Lazos de Sangre' , de La 1 de TVE. Plató 4 de Prado del Rey. (Texto)

11:30h.- Madrid.- CAJA LETRAS.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes celebra un homenaje a la familia Blecua: el legado 'in memoriam' del filólogo y profesor universitario José Manuel Blecua Teijeiro (1913-2003) y de sus dos hijos, el lingüista y lexicógrafo José Manuel Blecua Perdices, director de la Real Academia Española de 2010 a 2015 y director Acádemico del Instituto Cervantes en 1994-95, y el crítico literario Alberto Blecua Perdices (1941-2020). Instituto Cervantes, calle Barquillo, 4.(Texto) (Foto)

11:45h.- Zaragoza.- CINE LA INMORTAL.- Rueda de prensa inaugural del Campus de Cine y Series La Inmortal 2024, con la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra, y el director y el protagonista de 'La bandera'. Filmoteca

12:00h.- Barcelona.- ÓPERA LICEU.- La ópera 'Adriana Lecouvreur', de Francesco Cilea, vuelve al Liceu con la emblemática producción de David McVicar y un reparto en el que destacan las sopranos Aleksandra Kurzak y Valeria Sepe y los tenores Freddie De Tommaso y Roberto Alagna. Liceu. (Texto) (Foto)

12:00h.- Valladolid.- TEATRO CLÁSICO.- Presentación del XVIII Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero 'Olmedo Clásico' Centro Cultural Miguel Delibes. Sala de Palmeras. Avenida del Real Valladolid, 2. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- LA ABADÍA TEMPORADA.- Juan Mayorga, director del Teatro de La Abadía, presenta la nueva temporada teatral 2024-25. Teatro de La Abadía. (Texto)

18:00h.- Madrid.- PREMIOS MÚSICA.- Los Premios de la Academia de la Música de España celebran su primera edición con más de 200 nominados. A las 18:30h inicio de la alfombra roja. A las 20:45h la ministra de Igualdad, Ana Redondo asiste a la ceremonia de entrega. Palacio Municipal de Ifema. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:45h.- Madrid.- PREMIOS GODOT.- La Revista Godot de Artes Escénicas celebra la III Edición de los Premios de Artes Escénicas, que en esta edición han reconocido a Consuelo Trujillo con el Premio de Honor 2024. Palacio de la Prensa. (Texto) (Foto)

