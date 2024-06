Sumar admite sus malos resultados y abrirá un proceso sereno para tratar de rearmar el proyecto de Díaz

Sumar ha admitido que los resultados de las elecciones europeas de este domingo no son positivos y abrirá un periodo de reflexión "serena" para reflexionar e intentar rearmar el proyecto político liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz,. Así lo han destacado en rueda de prensa la cabeza de lista al 9J, Estrella Galán, y el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa tras confirmarse que Sumar se queda solo con tres escaños y solo el 4,65% de los votos. Urtasun ha comenzado su intervención manifestando que, a tenor del resultado global, no ha ganado el "plebiscito" contra el Gobierno al que había convertido el 9J y concluye que el bloque progresista y el de la extrema derecha están "equilibrados". Es más, ha sentenciado que, si se extrapolaran esos resultados en una generales, pueden afirmar con "certeza" que Feijóo no podría formar Gobierno y tendría que negociar no dos formaciones de "extrema derecha", en referencia a Vox y a la candidatura liderada por Alvise Pérez ('Se acabó la fiesta'). Por tanto, ha manifestado que hay "legislatura y mayoría plurinacional" para rato. Respectop al plano interno de Sumar, Urtasun ha sentenciado que estos resultados no eran los esperados y ahora toca "reflexionar" para, con "tranquilidad y sosiego", ver cómo se refuerza el proyecto de Sumar y su papel en el Gobierno en favor del impulso de derechos para los ciudadanos. De hecho, ha destallado la Ejecutiva de Sumar se reunirá este lunes para analizar el resultado del 9J y empezar ese trabajo de rearme en un comparecencia flanqueado por varios diputados y el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, pero con la ausencia de Díaz que ha realizado seguimiento de la noche electoral en la sede del Ministerio de Trabajo CORDÓN SANITARIO A LA EXTREMA DERECHA Mientras, Galán ha señalado también que el resultado de este domingo no es el que le hubiera gustado y que, a pesar de ello, los tres eurodiputados van a luchar por una europa que avance en libertades y derechos. También ha manifestado su preocupación por el avance de la extrema derecha en la UE y ha hecho un llamamiento a todos los grupos democráticos para desplegar un "cordón sanitario" a los ultras para que no participen en los órganos comunitarios de toma de decisiones, en alusión a la Comisión Europea. Además, ha manifestado que toca reflexionar en todos los partidos también por la baja participación de estas elecciones europeas en España, dado que está claro que algo están "haciendo mal". EL 9J SE HA VISTO EL "TECHO" DE PODEMOS Fuentes de la formación apuntan que a partir de este lunes realizarán una reflexión conjunta con sus aliados ('comunes', Compromís, Más Madrid, IU y Verdes Equo) para determinar por qué han obtenido este descalabro y avanzan que mañana se pueden tomar algunas decisiones. Eso sí, no temen decisiones drásticas por parte de IU, que se ha quedado por primera vez en su historia fuera del Parlamento Europeo, y que el nuevo coordinador federal, Antonio Maíllo, es un hombre de dóalogo y con el que se acordarán pasos conjuntos a dar. También consideran que en estos comicios se ha visto de forma clara el "techo" de los morados, que han obtenido dos escaños en el Parlamento europeo y nos le ha sorpassado.

