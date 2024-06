Page hace una llamada a la participación y pide votar "en clave europea"

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha querido hacer una llamada al voto en este domingo en el que se celebran las elecciones al Parlamento Europeo y ha pedido votar "en clave europea". En declaraciones a los medios tras acudir a votar en Toledo, García-Page ha reconocido "no con humildad, sino con orgullo", que "una parte sustancial de todo lo que ha progresado Castilla-La Mancha en las últimas décadas, y también en estos años, se debe a Europa" porque "se están gestionando muchos fondos europeos". "Más allá de decir cuáles son las mayorías en Europa y decidir quién gobierna en Bruselas, para una tierra como la nuestra sigue siendo indispensable contar con una Europa fuerte". De esta manera, ha finalizado insistiendo en que estas elecciones "son tan nuestras como otras muchas" a pesar de que "pueda parecer que el gobierno no está en España" sino en "otro sitio". "No deja de ser una capital y una parte también de nuestra soberanía", ha apostillado. Por su parte, la actual europarlamentaria socialista y candidata a la reelección, Cristina Maestre, que ha ejercido su derecho al voto en Daimiel (Ciudad Real), ha pedido votar "con alegría, a favor de Europa, a favor de la democracia y a favor de la convivencia y el respeto a los demás". MAESTRE PIDE "VOTAR CON ALEGRÍA" Maestre ha pedido a las ciudadanas y los ciudadanos "que salgan a la calle", que voten "no con las entrañas, no con el odio, sino para avanzar hacia un mundo más abierto, tolerante y justo" y, con ello, que ayuden a promover y a fortalecer una Europa "más sólida y más consolidada". Como ha venido haciendo durante la campaña electoral, en la que el PSOE en Castilla-La Mancha y en España "ha tenido una actitud muy propositiva", la candidata socialista ha recordado que "nos estamos jugando mucho en Europa" y que este día todos tenemos la posibilidad de decidir si queremos fortalecer un proyecto "que nos ha dado muchísimo". Con todo, ha trasladado la defensa de la participación democrática que hace que se fortalezca la democracia y ha subrayado que el sentido del voto es "esencial" para trasladar un mensaje de fortaleza hacia un proyecto que ha modernizado mucho a Castilla-La Mancha. Maestre ha deseado que ojalá y el resultado de este domingo sea que hay mucha participación y que los ciudadanos finalmente hayan "votado en positivo" por una sociedad "más abierta, más sólida en cuanto a nuestros valores democráticos y que apueste por una convivencia sana", ha concluido.

