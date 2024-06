"Mara, 22 canciones y un verano": Un 'road trip' a los 44 años para redescubrir el amor

Miguel Ramos

Santander, 9 jun (EFE).- ¿Volver a la casilla de salida, con 44 años, para resetear una supuesta vida acomodada? Esa es la tesitura que se plantea en "Mara, 22 canciones y un verano", una contemporánea novela romántica sobre si las decisiones tomadas en el pasado para disfrutar de la felicidad ya caducada, deben condicionar el resto de la existencia.

Se trata de la decimocuarta propuesta narrativa de la escritora cántabra Edurne Cadelo (Santander, 1978) que, en esta ocasión, sale a la luz bajo el sello de la joven editorial NdeNovela, con la que el grupo Planeta busca seducir al público a través de nuevos talentos.

En una entrevista con EFE, Cadelo sostiene que el hilo conductor del libro es, como le gusta definirlo, el "amor del bueno". Es decir, "a ratos suave, a ratos salvaje, que llega sin esperarlo, invade, enciende, arrasa, sana, madura, aumenta y nunca disminuye" a lo largo de la historia.

Todo ello sumado a otros dos ingredientes, a su juicio "fundamentales", como son el valor de la amistad y la música, porque en todas sus novelas están presentes canciones que envuelven cada escena de la letra y la melodía adecuada.

De hecho, en el final del libro aparece impreso un código QR que permite al lector escuchar la lista con los temas que conforman la banda sonora de la historia y que introducen, tanto los personajes secundarios, como los dos protagonistas, Mara y Bastian.

Desde la emoción de "She", de Green Day, pasando por las noches de verano bailando Copacabana, hasta la complicidad de compartir canciones como "Caballos salvajes", "Another love", de Tom Odell o "Valiente", de Vetusta Morla.

Mara, según desgrana la autora, es una mujer de 44 años que se encuentra en un complejo momento vital. Estancada tras la monotonía de una larga relación con su marido y con los quebraderos de dos hijas adolescentes, una mañana se mira al espejo pero "no se reconoce".

Por ello, decide marcharse un fin de semana a Madrid con su mejor amiga, Jimena, para reconectar con la mujer que un día fue y, de paso, cambiar de aires.

Lo que no esperaba es que Jimena le iba a hacer una propuesta que no rechazará, que es acompañar como fotógrafa a la banda de música indie del momento, "The Airband", en su gira por todo el país.

Un auténtico sueño juvenil a modo de 'road trip' por ciudades españolas que también empuja a Mara a adentrarse en la personalidad "hermética" de Bastian, el líder y vocalista del grupo que "adora el silencio".

Un descubrimiento que, poco a poco, despierta en ella una infinidad de preguntas que podrían romper el orden establecido de su vida hasta entonces. Bastian, por su parte, encuentra en Mara una nueva ilusión, una persona capaz de inspirarle versos mientras soporta un trágico suceso.

Después de infinitas miradas y largas noches de verano llenas de música, solo estará por ver si ambos están dispuestos a elegir querer antes que deber.

Con una lectura ágil y en capítulos cortos narrados en presente, Cadelo apuesta por la aventura romántica de una mujer "madura" que escapa de la tradicional horquilla de edad, comprendida entre los 25 a 35 años, y con la que el público se puede sentir identificado "en algún momento de su vida".

Un argumento que, desde su lanzamiento el pasado 22 de mayo, ha captado la atención de los lectores y se postula como una de las principales alternativas de este género para el verano. EFE

