Los bomberos forestales presionan para tener su ley:El trámite va lento; se agota el plazo

Madrid, 9 jun (EFE).- Aunque el riesgo extremo de incendios de estos días en la franja oriental del país se desplomará el fin de semana al refrescar el tiempo, los bomberos forestales presionan para agilizar próximos trámites en el Congreso de modo que su ley esté lista en verano: el proceso "va lento" y se agotan los plazos.

De no contar pronto con dicha ley, los bomberos forestales "volveremos a afrontar un verano igual de nefasto que el del año anterior, con miles de hectáreas quemadas y con riesgo de víctimas mortales", aseguran a Efe fuentes del sindicato CSIF.

"Es necesario que se apruebe inmediatamente la ley, principalmente por la cercanía del verano, de cara a mejorar la coordinación de los efectivos y prevenir los incendios", cuya amenaza se agrava exponencialmente en los meses de julio y agosto, por ser los más calurosos, por lo que se agota el tiempo.

"Si no se aprueba el texto, iniciaremos movilizaciones", amenazan de nuevo los bomberos forestales desde este sindicato.

"No hay ninguna novedad en la tramitación tras el cierre del periodo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de bomberos forestales en el Congreso. Estamos esperando a que concluya la tramitación y se apruebe la ley en el Congreso", aseguran las fuentes del CSIF.

Por su parte, Carlos Martín, miembro de las brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BRIF), ha advertido a Efe de que el proceso de tramitación del proyecto de ley en el Congreso "va lento", pero "no está del todo parado".

Se han presentado casi un centenar de enmiendas al articulado; "ahora tocará debatirlas; esperemos que no se altere mucho el espíritu del texto tras este proceso. Estaremos expectantes", ha añadido Martín, quien además es responsable de bomberos forestales en el sindicato Comisiones Obreras.

Según los últimos datos provisionales de las comunidades autónomas, en los cinco primeros meses de 2024, la superficie forestal arrasada por incendios asciende a 17.589 hectáreas, unas tres veces menos que en 2023 por estas fechas cuando se habían registrado ya 15 grandes incendios; pese a ello, es pronto para vaticinar qué pasará en verano, que este año se presenta aparentemente muy caluroso.

De acuerdo a las predicciones, el verano meteorológico podría llegar a situarse en el 20 por ciento de los más cálidos de la serie histórica, según ha avanzado recientemente la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En 2023 el fuego quemó 89.068 hectáreas de terreno en España.

Con el verano a la vuelta ya de la esquina, se agotan los plazos para tener aprobado el proyecto de ley antes de que el calor apriete y surjan los grandes incendios forestales, agravados en la nueva era climática por las altas temperaturas y el recalentamiento de los terrenos como pasto de las llamas.

"La ley llega muy tarde al Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta los problemas de coordinación y déficit que arrastra España a la hora de luchar de manera eficaz contra los incendios forestales y dotar al colectivo de las condiciones laborales óptimas para abordar su función", según el CSIF.

"La ley de los bomberos forestales debe unificar los protocolos de actuación, los dispositivos y las normas de seguridad contra los fuegos forestales para mejorar las tareas de extinción y la protección de este colectivo".

Actualmente, según las mismas fuentes, "hay tantos modelos y protocolos anti-incendios como comunidades autónomas, lo que dificulta enormemente las labores de extinción".

"No estamos de acuerdo con algunas de las enmiendas que han hecho algunos grupos parlamentarios a las leyes, pero lo principal es que tengamos una ley que hasta ahora no existe", añaden.

En paralelo a la futura ley de bomberos forestales, se tramita asimismo en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de agentes forestales y medioambientales; respecto a este último colectivo, el sindicato CSIF ha acusado al PSOE y al Gobierno de "darles la espalda" e "incumplir" sus promesas.

Si no se incluye en el texto "la jubilación anticipada, si no les dan medios de seguridad, si se supedita su acción como funcionarios de la administración a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y no les dan medios de defensa personal, qué sentido tiene este proyecto de ley estatal para los agentes forestales", se preguntan preocupados en el sindicato.EFE

