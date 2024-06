Vetusta Morla vuelve al parque de su amanecer para luchar por su 'Ay, Madrid'

Javier Herrero.

Madrid, 8 jun (EFE).- Unos dieciséis años después de su primer amanecer como promesa consistente de la música española, Vetusta Morla ha vuelto al lugar en el que parte de esos sueños empezaban a tomar forma para entonar lo que se espera que sea un simple "hasta luego" y cantarle a su 'Ay, Madrid' sin medias tintas.

"Aquí hay cosas que se están perdiendo y por las que tenemos que luchar, y no me refiero a las cañas, que de eso vamos sobrados, sino a servicios públicos, a un centro no gentrificado y a no talar árboles con la que está cayendo", ha reclamado el vocalista Pucho en nombre del sexteto de Tres Cantos (Madrid) entre el clamor de sus paisanos.

Ha sido este sábado en su primera actuación en su ciudad natal desde la publicación el pasado 31 de mayo del disco 'Figurantes' y también la última que podrá disfrutar el público de la región en mucho tiempo, ya que la banda anunció que se tomará un largo parón tras el verano.

Ya sea por su tirón natural, porque actuaban en casa o porque no se les podrá ver de nuevo por aquí hasta dentro de mucho tiempo, el suyo era el único concierto del nuevo ciclo Alma Festival que ha agotado todas sus entradas por anticipado, por encima de figuras internacionales como Deep Purple (13 de junio) y a pesar de que el pasado mes de diciembre habían tocado en el Wizink Center.

Así pues, unas 10.000 personas según la organización han acudido al parque Enrique Tierno Galván a disfrutar de su agradecidísima acústica que permitía disfrutar de cada detalle del sexteto, del entorno natural y de un concierto que se ha salvado finalmente de los malos augurios meteorológicos.

Podría haberse esperado un repertorio más enfocado en 'Figurantes', pero no han llegado a la veintena de cortes del concierto muchos más cortes que de su primer álbum, 'Un día en el mundo' (2008), con un reparto por lo demás bastante equilibrado entre el resto de sus trabajos.

"Los puentes que nos unen / No descansan sobre vigas / No los borrarán las guerras / Ni verán Palestina en ruinas", ha cantado Pucho en el ya reivindicativo arranque del concierto, una pequeña pero sonora variación en su letra sobre la original de 'Puentes' para atraer la atención sobre Gaza, algo que buena parte del público ha recibido con aprobación.

'El discurso del rey', 'Fiesta mayor' y 'Golpe maestro' han redondeado el principio de este "atraco perfecto" que ha tenido lugar "muy cerca del Planetario de Madrid, algo tan conectado con el cosmos y con cosas más grandes que nosotros para presentar un disco como 'Figurantes'", ha celebrado el vocalista, siempre vigoroso hilo conductor de la energía del "show".

"En este parque además hicimos las fotos de promo de nuestro primer disco y vimos un amanecer precioso. Después de 16 años nos estrenamos en este parque que representa tanto para Madrid y estamos en casa, en el hogar, en ese sitio que tanto hemos anhelado", ha proseguido Pucho.

'Cosas que hacer un domingo por la tarde' ha permitido escuchar por primera vez en vivo otra pieza de su más reciente trabajo, del que también ha sonado en distintos momentos 'Catedrales' y 'La sábana de mis fantasmas'.

El despiste ha provocado que tuviesen que recomenzar su reciente 'Ay, Madrid', una "carta de amor a nuestra ciudad", que ha antecedido a la imprescindible 'Copenhague', con todo el grupo en torno a la batería mostrando unidad, y al poderoso arranque de 'La vieja escuela'.

Ya cerca del cierre, ha sonado un 'Mapas' eléctrico con ese estribillo que, como pasa con muchas canciones de Vetusta Morla, ya suena a mantra: "Cada error en cada intersección / No es un paso atrás / Es un paso más".

Ha sido el principio del clamoroso final asentado en las últimas giras, con 'Te lo digo a ti', 'Sálvese quien pueda', la coreadísima 'Valiente', 'La cuadratura del círculo y', como colofón tras más de hora y media de espectáculo, 'Cuarteles de invierno' y 'Los días raros'.

Por este recinto aún deberán pasar en los próximos días artistas como la española Valeria Castro (10 de junio), el británico Jamie Cullum (12 de junio), los citados Deep Purple (13 de junio) y, como cierre, la cita doble con los estadounidenses Evanescence y los madrileños Sôber (14 de junio). EFE

