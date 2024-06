Temas del día de EFE España del sábado 8 de junio de 2024

ELECCIONES EUROPEAS

Madrid - La actividad política desaparece este sábado de las agendas de los candidatos a las elecciones europeas, ya que dedicarán la jornada de reflexión a estar en familia y disfrutar de sus aficiones en la víspera de las votaciones, en las que los europeos elegirán a 720 diputados, 61 de los cuales corresponderán a España.

INMIGRACIÓN CANARIAS

Madrid - El sistema de acogida humanitaria, que presta una primera atención a los migrantes que llegan a España en condiciones de vulnerabilidad, previsiblemente será puesto a prueba de nuevo este verano por un posible repunte de llegadas a Canarias, un reto para el que el Gobierno busca nuevos espacios y entidades sociales como CEAR piden más recursos fijos. Por Laura López.

EMPLEO MUJERES

Madrid - Cerca de 1,2 millones de mujeres se han incorporado al mercado laboral en España desde 2019, la mitad de ellas en Madrid, Cataluña y Andalucía, aunque las comunidades donde más ha crecido el empleo femenino respecto al masculino son Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

SALUD CÁNCER (CRÓNICA)

Salamanca - La mitad de los pacientes que se someten a un trasplante de médula ósea de un donante desarrollan la Enfermedad de Injerto Contra Receptor (EICR), y es lo que le ocurrió a Lorenza cuando recibió las células de su hermano para tratarse una leucemia. Lo ha "pasado fatal", pero a sus 71 años esta complicación no la "priva de nada". Por Adaya González.

SERVICIOS INTELIGENCIA

Madrid - Los servicios de inteligencia de 28 países europeos quieren abrirse a la sociedad, desterrando estereotipos arraigados en buena parte por el cine, e incrementar su cooperación en un mundo con amenazas cada vez más globales. Para ello, cuentan con el Colegio de Inteligencia en Europa, un proyecto único en el mundo. Por Teresa Díaz.

SALUD MENTAL

València - Un 25 % del personal sanitario tiene diagnosticado un problema de salud mental relacionado con la ansiedad, el estrés y la presión en su entorno laboral, situaciones cuyo cuadro más habitual es el trastorno por estrés postraumático y que lleva al suicidio al 1,3 por ciento de facultativos, según se ha puesto de manifiesto en los Diálogos EFE Salud organizados junto con la Asociación Valenciana de Derecho Sanitario.

FILOSOFÍA MUJERES

Barcelona - Las filósofas están excluidas del currículum de Bachillerato y de los exámenes de acceso a la universidad, "una grave discriminación" que "lleva a algunos alumnos a pensar que las mujeres no pueden generar pensamiento de calidad", ha denunciado a EFE el profesor de la Pompeu Fabra Jordi Mir, que lleva años reivindicando incorporar la perspectiva de género en esta materia.

DUKI CONCIERTO

Madrid - Como parte de su rápida ascensión a la cumbre de la música, la estrella argentina del mundo urbano Duki asalta el estadio Santiago Bernabéu en medio de una gran expectación.

- Concierto a las 21:30 horas

CAMILO CONCIERTO

A Coruña - El colombiano Camilo empieza en A Coruña su gira por España, que le llevará a Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca, entre otros lugares, con ‘Nuestro lugar feliz Tour’.

- Concierto a las 22:00 horas

RODRIGO CORTÉS (ENTREVISTA)

Málaga - Escribir se ha convertido en algo "inevitable" para el autor, guionista y director de cine Rodrigo Cortés, que asegura en una entrevista con EFE que de esa necesidad surge la "verdadera fortaleza del arte". Por María Alonso.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:00h.- Estella (Navarra).- ISRAEL PALESTINA.- Concentración en solidaridad con Palestina. Plaza de los Fueros.

17:30h.- Bilbao.- ISRAEL PALESTINA.- Gernika-Palestina y Yala Nafarroa convocan movilizaciones en Bilbao y Pamplona para pedir a Europa que adopte medidas para "obligar a Israel a poner fin al genocidio" en Palestina. Ayuntamiento. (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Pamplona.- ISRAEL PALESTINA.- Manifestación en solidaridad con Palestina bajo el lema 'Genozidioa Stop. Europa no seas cómplice'. Golem Baiona. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Concentración convocada por las Acampadas por Palestina con el lema "¡Ruptura de todas las relaciones ya!". Puerta del Sol.

19:00h.- Santa Coloma.- DÍA RIOJA.- Santa Coloma acoge el acto conmemorativo del Pregón del Día de La Rioja, que pronuncia la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago. Plaza de la Convención de Santa Coloma. (Texto) (Foto)

19:00h.- Guadalajara.- ISRAEL PALESTINA.- La plataforma Guadalajara con Palestina organiza un coloquio sobre '¿Qué podemos hacer para parar el genocidio?'. Centro Social Octubre.

20:00h.- Madrid.- PSOE HOMENAJE.- Ofrenda floral a Pedro Zerolo, organizada por la Fundación que lleva su nombre, en el 9º aniversario de su fallecimiento, a la que asiste el Grupo Municipal Socialista encabezado por su portavoz, Reyes Maroto. Plaza de Pedro Zerolo.

ELECCIONES EUROPEAS

Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS PSOE.- La candidata socialista a las elecciones europeas, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, da un paseo por Cercedilla en la jornada de reflexión. Las imágenes serán distribuidas por el PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS PODEMOS.- La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, acompañada por la secretaria general de su partido, Ione Belarra, aprovechan la jornada de reflexión para visitar la Feria del Libro de Madrid. Podemos distribuirá las imágenes. Feria del Libro de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS CS.- El eurodiputado y cabeza de lista de Ciudadanos en las elecciones europeas, Jordi Cañas, asiste al #PabellónEuropa de la Feria del Libro de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS SUMAR.- La candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, acompañada de la líder de su partido, Yolanda Díaz, visitan la Feria del Libro de Madrid aprovechando la jornada de reflexión antes de los comicios de este domingo. Caseta 325 de la Feria del Libro de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Vigo.- ELECCIONES EUROPEAS BNG.- La cabeza de cartel del BNG al Parlamento Europeo, Ana Miranda, pasa la jornada de reflexión con familia y amigos en su barrio de Bouzas. Terraza cubierta del Liceo Marítimo de Bouzas.

11:00h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el dispositivo puesto en marcha en el Centro Nacional de Difusión de Datos para difundir la información de las elecciones al Parlamento Europeo. Cobertura gráfica. Pabellón 12 de Ifema. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS.- Rueda de prensa del secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y la subsecretaria del Interior, Susana Crisóstomo, para informar de la presentación del dispositivo electoral para las elecciones europeas Centro Nacional de Difusión de Datos. Ifema. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

10:30h.- San Sebastián.- TRANSPORTE MERCANCÍAS.- Asamblea general de la Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte de Mercancías (Guitrans) en la que está prevista la participación del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Salón de grados de la Escuela de Ingeniería de la UPV/EHU. Plaza Europa 1. (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- TRANSPORTE PÚBLICO.- La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona convoca una cadena humana para reivindicar que la línea 3 del metro se amplíe hasta el barrio de la Trinitat Vella desde el de la Trinitat Nova, separados por la avenida Meridiana. Puente de Sarajevo. (Texto)

SOCIEDAD

València.- GASTRONOMÍA ARROZ.- La séptima edición de TastArròs, organizada por la Denominación de Origen Arròs de València, reúne a 52 restaurantes que ofrecerán platos de arroz clásicos y de vanguardia por cinco euros. Plaza del Ayuntamiento durante todo el sábado y también el domingo.

11:00h.- Maspalomas (Gran Canaria).- SALUD ORTODONCIA.- La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial celebra en Maspalomas su 70 congreso. Expomeloneras.

11:00h.- Pravia (Asturias).- PUEBLOS EJEMPLARES.- XIII Encuentro de Pueblos Ejemplares, organizado por la Fundación Princesa de Asturias. Palacio de Moutas

11:00h.- Palma de Mallorca.- FORMENTERA MEDIOAMBIENTE - Actividad de limpieza de playas organizada por la Fundación Ibiza Preservation.

11:00h.- Cáceres.- PREMIOS ADENEX - Acto de entrega de los Premios Adenex de medio ambiente correspondientes al año 2023.

15:00h.- València.- TIEMPO ALERTAS.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por tormentas pen el interior de Alicante y Valencia, que podrían ir acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento. (Texto)

18:30h.- Granada.- MEDIO AMBIENTE - Manifestación organizada por la Red de Apoyo entre Territorios afectados por las Megarenovables en Granada.

19:30h.- A Coruña.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en el debate sobre infancia y juventud organizado por la Red Acampa, en el que también participa la directora ejecutiva de la UNRWA, Raquel Martí. Jardines de Méndez Núñez.

CULTURA Y TENDENCIAS

Santiago de Compostela.- PREMIOS XERAIS.- Los jurados de los premios Xerais de Novela, Jules Verne de Literatura Xuvenil y Merlín de Literatura Infantil darán a conocer los nombres de los ganadores en las tres modalidades literarias.

11:30h.- Ibiza.- IBIZA MODA.- Rueda de prensa previa al desfile de Adlib 2024. Destina Pachá.

12:00h.- Badajoz.- FESTIVAL MÚSICA.- Se celebra la actividad ‘Música en la calle/Música na rua’ en el Festival Ibérico de Música', en la que varios grupos de jóvenes músicos de Extremadura y Portugal salen a calles y plazas del casco antiguo de Badajoz para compartir su trabajo con los vecinos de la ciudad.

12:30h.- Granada.- MIGUEL RÍOS.- Charla coloquio entre Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos y Víctor Manuel (por videoconferencia) con motivo del 80 cumpleaños de Miguel Ríos. Sala Manuel de Falla. Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Oviedo.- MÚSICA POESÍA.- El director del festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía, Yvan Corbat; el actor José Sacristán y la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, presentan una nueva edición de este evento, que se celebra del 7 al 10 de noviembre. Hotel Palacio de Avilés.

19:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA MARC ANTHONY.- Conciertos del músico neoyorquino Marc Anthony, el grupo canario Efecto Pasillo y St. Pedro en la primera jornada el Tenerife Music Festival. Puerto.

19:00h.- Madrid.- TOROS SAN ISIDRO.- Corrida de toros de la Feria de San Isidro, con toros de la ganadería de Román Sorando para los diestros Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. Plaza de Toros de Las Ventas. (Texto) (Foto)

19:00h.- Torremolinos (Málaga).- DANZA INVISIBLE.- El grupo musical Danza Invisible ofrece una rueda de prensa antes del último concierto en su ciudad, Torremolinos, que se celebrará en el Estadio de El Pozuelo. Estadio de El Pozuelo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Pamplona.- CULTURA ARTE.- Marta Moreno Muñoz presenta el proyecto de arte y activismo climático 2020: The Walk, acompañada por Maite Mompó, directora de Stop Ecocidio. Antartika Kultur Kontainer.

19:30h.- Bilbao.- BATALLA GALLOS.- Celebración de la última regional de Red Bull Batalla, donde 16 freestylers se batirán bajo el formato "one to one" para optar a la Final Nacional de Red Bull Batalla 2024. La Terminal - FICC (Zuloaga Ignacio Pintor Kalea, 3). (Texto)

19:30h.- Badajoz.- MÚSICA BADAJOZ.- Espectáculo ‘La movida el musical de los 80´s by Theatre Properties’, que incluye más de 35 canciones del pop de la década de los ochenta. Teatro López de Ayala.

20:00h.- Oviedo.- CONCIERTO AUDITORIO.- El Coro de la Fundación Princesa de Asturias, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y Oviedo Filarmonía (OFIL) participan en un concierto extraordinario con motivo del 25 aniversario del Auditorio Príncipe Felipe. Auditorio Príncipe Felipe.

20:00h.- Palma.- CONCIERTO BACH.- 'Cartes a Bach' concierto inaugural de Festmusic Mallorca 2024. Can Vivot.

20:00h.- Badajoz.- FESTIVAL MÚSICA.- Interviene en el 41 Festival Ibérico de Música de Badajoz la formación portuguesa Sete Lágrimas con un interesante programa titulado ‘Diáspora portuguesa’ que reúne música de países que han estado en contacto con Portugal durante los últimos 500 años. Iglesia de la Concepción.

20:30h.- Ibiza.- IBIZA MÚSICA.- Representación de la ópera con ballet 'Ariadna. Más allá del mito'. Can Ventosa.

21:00h.-Pamplona.- CONCIERTO BISBAL.- Concierto de David Bisbal en el Navarra Arena.

21:30h.- Granada.- MIGUEL RÍOS.- Miguel Ríos, Los Ángeles, 091, Lagartija Nick y Niños Mutantes ofrecen el concierto 'Granada all star', con el que concluyen los actos programados con motivo del 80 cumpleaños de Miguel Ríos. Plaza de Toros de Granada. (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Plasencia (Cáceres).- CULTURA MÚSICA.- El cantautor argentino Salvador Amor ofrece un concierto bajo la modalidad de "taquilla inversa", en la que el público paga a la salida lo que considera. Espacio Cultural La Jaimita.

21:30h.- Madrid.- DUKI CONCIERTO.- El artista argentino Duki ofrece un concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, única cita en España en 2024. Estadio Santiago Bernabéu. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Talavera de la Reina (Toledo).- CULTURA DISEÑO.- Gala de la Aguja de Cerámica/Muestra Nacional de Jóvenes Diseñadores Ciudad de Talavera. Asiste la presidenta de la Asociación Nacional de Diseñadores de España, Laura Victoria Valencia, entre otras autoridades. Murallas.

22:00h.- A Coruña.- CAMILO CONCIERTO.- El colombiano Camilo empieza su gira en España que lo llevará a Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca, entre otros lugares, hasta el 21 de julio. Coliseum. (Texto) (Foto)

22:00h.- Madrid.- VETUSTA MORLA.- Vetusta Morla actúa dentro de Alma Festival en el primer concierto tras la publicación de su nuevo disco 'Figurantes' y el último en su Madrid natal antes de un largo parón de descanso. Parque Tierno Galván. (Texto) (Foto)

22:00h.- Arona (Tenerife).- CANARIAS SENEGAL.- Concierto de Khaly Thioune Ngom & y Banda, en el marco del Festival Canarias-Senegal, una iniciativa que impulsa la interculturalidad como mezcla de culturas en un plano de igualdad. Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos.

22:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- JORNADAS JAPÓN.- Concierto de Morimoto Sisters, en el marco de las Jornadas Culturales de Japón de la Fundación CajaCanarias. Espacio Cultural CajaCanarias.

22:30h.- Granada.- FESTIVAL GRANADA.- La reina Sofía preside, en el marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, la gala de ballet a beneficio de la Fundación Reina Sofía, que correrá a cargo del Ballet Nacional de España. Teatro del Generalife. (Texto) (Foto)

23:00h.- Maspalomas (Gran Canaria).- MÚSICA REGUETÓN.- Concierto del cantante puertorriqueño Mike Towes. Ciudad Deportiva.

00:30h.- Santa Brígida (Gran Canaria).- MÚSICA URBANA.- Concierto de Mel Ömara y O.M. Domínguez en el Sautate Urban Fest. Aparcamiento municipal

