Comín (Junts): "Estamos a punto de volver y de hacerlo con la cabeza bien alta"

El cabeza de lista de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha vaticinado que seguramente el mitin de cierre de campaña de este viernes será el último que hará desde fuera de España, tras lo que ha afirmado con un punto de emoción: "Estamos a punto de volver y de hacerlo con la cabeza bien alta". "El día de la vuelta, la amnistía debe expresar esto, es una gran victoria. No es la victoria definitiva, pero es una victoria muy importante. La tenemos que poder celebrar", ha reivindicado en el acto de este viernes en Collioure (Francia) acompañado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exconseller Lluís Puig y la plana mayor de Junts. También ha erigido su candidatura como la que podrá defender íntegramente los intereses de los catalanes frente a otras listas "confederales", ha alertado del intento de españolizar –-en sus palabras-- la campaña, y ha defendido que el mejor motivo para ir a votar este domingo es la necesidad de reforzar, a su juicio, los resultados de las catalanas y Puigdemont. "Casa por casa, te queremos en la Casa dels Canonges", ha recalcado anteriormente el secretario general de Junts, Jordi Turull, dirigiéndose al expresidente catalán, tras lo que ha pedido acudir a las urnas este domingo para darle toda la fuerza posible. Según él, "no ha sido gracias a la abstención que se ha conseguido la amnistía, que hay un mediador internacional y no será nunca que se pueda culminar el proceso de independencia", y ha pedido tener en cuenta que este junio se tendrá que escoger quién gobernará el Parlament, negociar la investidura y batallar por la aplicación de la Ley de Amnistía, entre otros retos.

Compartir nota: Guardar Nuevo