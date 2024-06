PP catalán acusa a Sánchez de "liquidar la España de la transición" con populismo

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "a través del populismo, liquidar la España de la transición, la alternancia política y el pluralismo ideológico". En un acto este viernes en Barcelona, junto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata popular a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha comparado el matrimonio de Pedro Sánchez y Begoña Gómez con los del expresidente argentino Juan Domingo Perón y Eva Perón, y el también expresidente argentino Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Ha sostenido que, al igual que los matrimonios Perón y Kirchner, Sánchez y su mujer "identifican la democracia con ellos mismos, si alguien les critica a ellos, critica a la democracia, porque ellos se erigen en la democracia, sentimentalizan la política, convierten su vida privada en la vida de todos". Fernández les ha acusado de inventar conspiraciones y de hacerse las víctimas: "Imaginan fachas que les persiguen. Es todo una mezcla a medio camino entre cómico y repulsivo", ha criticado. 40 AÑOS "EXTRAORDINARIOS" Ha destacado que España ha vivido, desde el 1978, 40 años extraordinarios, en los que ha habido una democracia sana, con alternancia política, según él, pero ha afirmado que esto "se ha ido a pique", y ha añadido que es algo que ensayó el expresidente socialista José Luís Rodríguez Zapatero y lo está poniendo en práctica Sánchez. "El populismo agota, desmoraliza, deprime. Son sus armas, lo que buscan es la rendición y el desistimiento y cuando bajamos los brazos el populismo ha vencido", ha sostenido el dirigente popular, que ha pedido que eso no le pase a los votantes populares. Ha destacado que para ello no hace falta gritar ni insultar: "Se trata simplemente de mirarles a los ojos y decirles a Sánchez, a Puigdemont, a Junqueras, a Yolanda Díaz: sabemos lo que estáis tramando, no nos dais ningún miedo y os vamos a derrotar en las urnas".

