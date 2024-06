Ortuzar (PNV) no descarta que "en otoño o a principios de invierno" se tengan que celebrar elecciones generales

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, no ha descartado que "en otoño o a principios de invierno" tengan que celebrarse elecciones generales, dado que si Cataluña se ve abocada a una segunda vuelta de sus comicios "se va a tensionar" la política española. En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha alertado de "los nubarrones que se anticipan en el panorama político español", entre ellos la situación de Cataluña, donde el PSC de Salvador Illa tiene que conseguir el apoyo de ERC para ser investido 'president'. "Si Cataluña va a un proceso de segunda vuelta de elecciones se va a tensionar la política española, sí o sí. Ojalá haya un gobierno, ojalá salga todo bien, sobre todo para los intereses de Cataluña, pero si se diera la otra circunstancia yo creo que van a venir curvas en la política española", ha expresado, alertando de la posibilidad de que "en otoño en otoño o principios de invierno" se celebren elecciones generales. Por otro lado, ha acusado al Partido Popular de estar "bastante perdido en su laberinto" y ha ironizado respecto a que de "la amnistía no quieren hablar con Carles Puigdemont, pero de una moción de censura sí". "El PP no gestionó bien lo que tenía que haber hecho después de las elecciones autonómicas y municipales. Se contaminó de una manera clara y peligrosísima con Vox en un montón de gobiernos y luego se quedó con la miel en los labios porque ganó las elecciones pero le pasó factura ese acercamiento a Vox", ha recordado. De este modo, ha afirmado que la formación liderada por Núñez Feijóo quiere "enredar y está en una posición poco inteligente que está despistando y mareando a su propio electorado con ese tipo de mensajes". "Les pediría que tuvieran un poco de calma, paciencia, que dejen hablar a las urnas el domingo y respetemos el sistema democrático", ha añadido. Además, ha criticado que se esté todo el día "al asalto del Alcázar" de tal modo que "da la sensación de que la política española se está convirtiendo en una especie de política bélica, en la que hay que hacer asaltos todos los días". EN CONTRA DE DENUNCIAS EN POLÍTICA En otro orden de cosas, Ortuzar ha afirmado que no ve sentido a que los partidos políticos se puedan denunciar "unos a otros" para "autoanularse", una circunstancia que ha calificado de "peligrosa", tras ser cuestionado por la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un presunto delito de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Después de advertir de que se trata de una cuestión que abarca un plano "personal, político y judicial", ha asegurado que él ha tenido "casos cercanos" de miembros del PNV a los que se les ha denunciado para fastidiarles la carrera", sufriendo así "la pena de banquillo, y han tenido que dejar su cargo". "Luego habrá quien diga que todos somos iguales ante la ley y es verdad. Ahí es donde tenemos que hacer una reflexión desde la política y desde la justicia. Yo creo que no tiene sentido que los partidos políticos podamos denunciar a otros partidos", ha afirmado. En este sentido, ha defendido la existencia de la Fiscalía y el hecho de que existan mecanismos "dentro del sistema para depurar comportamientos ilícitos". "Cuando te lo hace un partido político y por el mero hecho de la denuncia ya pasas a ser investigado y tienes que dimitir de tu cargo o te hacen la vida imposible... vamos a pasarnos la vida denunciándonos unos partidos a los otros para autoanularnos. Eso es peligroso", ha censurado. A su entender, quien ha salido victorioso en este caso ha sido 'Manos Limpias', un sindicato que "ni tan siquiera responde a los intereses del PP sino a los de la ultraderecha". "Hasta el propio Partido Popular, que tiene en sus filas también gente a la que le está sucediendo cosas así, debiera calmarse y hacer entre todos una reflexión sobre si no tenemos que retocar algunas leyes y algunos procedimientos para que, sin que haya ninguna escapatoria para las conductas ilegítimas, esto no sea parte de la pelea política", ha asegurado. Tras considerar que "legalmente parece" que no se trataría de un caso de 'Lawfare', ha incidido en la necesidad de reflexionar y cambiar la ley para que los jueces "tengan que interpretar leyes más idóneas a la situación que se vive". GAZA Respecto a la política internacional y el reconocimiento de Palestina, Ortuzar ha declarado que está habiendo "un poquito de electoralismo y sobreactuación política". Tras indicar que todo lo que está haciendo ahora el Gobierno español es un camino "recorrido hace mucho tiempo por muchos países", ha subrayado que el PNV siempre ha defendido "la existencia de dos Estados" en Israel y Palestina. Según ha denunciado, están pasando "cosas que son inadmisibles" con la actuación del Ejecutivo de Israel, pero "también es inadmisible que Hamás siga utilizando de rehén a su propia población y no acceda a una negociación de alto el fuego". "Toda la vida se ha hablado que allí había halcones o palomas. Ahora lo malo es que hay halcones en los dos lados y espero que seamos capaces, entre todos, de salir adelante y sacar ese proyecto de convivencia de dos Estados y dos pueblos", ha insistido.

