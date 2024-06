El presidente del Cabildo de Gran Canaria exige al Gobierno una distribución "urgente" de los menores migrantes

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha exigido este viernes al Gobierno de España y al resto de las comunidades autónomas que, "de manera urgente", se realice la "distribución solidaria de los migrantes menores de edad a la península". En una declaración institucional, Morales también ha reclamado que se actúe con "inmediatez" para que los jóvenes migrantes que cumplen 18 años "no se vean obligados a permanecer en esta isla a modo de cárcel permanente". De este modo, el presidente insular ha dejado "patente el pesar" del Cabildo de Gran Canaria "por la muerte y las heridas" que han sufrido esta semana dos jóvenes que residían en centros para menores migrantes en Telde, así como por los distintos incidentes que se han producido en los últimos meses en el sureste y en el norte de la isla. "Se trata de unos hechos que generan, sin duda, preocupación en la ciudadanía y que se convierten en caldo de cultivo para los que utilizan la migración para generar confusión y xenofobia", ha subrayado. MÁS DEL 50% DE LOS MENORES Asimismo apuntó que estas situaciones recuerdan que "sigue sin resolverse la masificación que viven" los centros de menores "en Canarias, y sobre todo en Gran Canaria, con más de 3.500 menores migrantes acogidos desde hace años, lo que supone más del 50 por ciento del total del archipiélago". En este sentido, ha afirmado que se está ante una situación "insoportable e irresponsable de las administraciones públicas competentes y de algunos partidos políticos" al utilizar la situación "como arma arrojadiza" cuando subrayó que lo "realmente urgente" es el traslado de estos menores a otras comunidades para "compartir esta responsabilidad". El Gobierno de España, consideró, "debe acelerar el cambio legislativo y los gobiernos de las comunidades autónomas, la mayoría presididas por el PP, deben poner fin al bloqueo" para acoger a los menores que retienen en Canarias en función de su población y disponibilidad, ya que matizó que "lo están dilatando interesadamente". También ha incidido en que los centros que acogen a estos menores "no reúnen las condiciones necesarias ni disponen de los medios precisos", agregando que la situación se agrava más cuando cumplen la mayoría de edad porque los jóvenes "no tienen otra alternativa que quedarse en la calle, desprotegidos, sin medios económicos, sin techo y sin expectativas de futuro". Por ello, ha instado al Gobierno de Canarias a "intensificar el trabajo de formación, acompañamiento e integración de los menores de mayor edad para que, cuando cumplan los 18 años, no se encuentren sin perspectiva laboral o de inclusión social". Añadió que tienen que activarse, por parte de la administración del Estado y de Canarias, las medidas "necesarias para que cuando los jóvenes abandonen los centros de menores reciban orientación y apoyo, y evitar así que se encuentren en la calle sin recursos, ni perspectivas de integración". Finalmente ha mostrado el "profundo dolor" que provoca "el número, aún desconocido, pero que supera la decena de personas que han muerto en las últimas horas en aguas próximas a Canarias".

