Asens afirma que el PSC "no tiene por qué" presidir el Parlament y señala que podría ser ERC

El candidato de los Comuns a las elecciones europeas y número dos de Sumar en estos comicios, Jaume Asens, ha afirmado que el PSC "no tiene por qué" presidir el Parlament y ha señalado que lo podría hacer ERC, una opción que a su formación no le desagrada, en sus palabras. "Es un escenario que no nos desagrada", ha sostenido en declaraciones este viernes en Tarragona, tras lo que ha añadido que corresponde al equipo negociador de los Comuns decidir a quién apoyarán en la sesión constitutiva del Parlament el lunes. Asens también ha criticado la "inacción climática de los gobiernos de ERC y Junts", a quienes ha acusado de incumplir el Pacto Verde Europeo, y se ha comprometido a defender en la Unión Europea (UE) el futuro del planeta y del Mediterráneo, que ha descrito como alcantarilla llena de microplásticos. Preguntado por cómo valora la campaña electoral de las europeas, Asens ha respondido que ha habido bastante cordialidad y respeto entre formaciones políticas "a excepción de la extrema derecha y de Cs, que han utilizado la demagogia y los insultos en algunas ocasiones, como se vio en el debate de TV3". El candidato de los Comuns ha emplazado a "todas las fuerzas catalanistas" a trabajar juntos en Europa para defender los intereses comunes de Cataluña en la Eurocámara, poniendo los intereses de Cataluña por encima de los de los partidos.

