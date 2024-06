Más Madrid ve una "tomadura de pelo" y un "uso partidista" de la Asamblea la comisión del PP por la UCM y Begoña Gómez

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ve una "tomadura de pelo" y un intento de "uso partidista" de la Asamblea la comisión de investigación que registrará el PP en la Cámara de Vallecas para aclarar si hubo "favores" de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. "Es una absoluta falta de respeto que el mismo PP que ha impedido que el Parlamento madrileño investigue sobre los protocolos de la vergüenza en las residencias o los chanchullos del entorno de la presidenta con la compra de material sanitario, ahora quiera someter a la Asamblea a su interés partidista", ha lanzado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Considera que si la Mesa de la Asamblea da luz verde a este "despropósito", que podría verse en la sesión de este viernes, estaría "adoptando una decisión injusta a sabiendas, sentando un peligroso precedente y evidenciando que está dispuesta a vulnerar cualquier principio". Los 'populares' anunciaban anoche que registrarían esta comisión cuyo objetivo principal es "determinar las responsabilidad políticas" que pudiera haber en las "presuntas irregularidades y trato de favor" dentro de las cátedras y posgrados de la Universidad Complutense de Madrid, " así como otros posibles casos relacionados con el presunto trato de favor a empresas que financiaban estos programas en algunas universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos". El portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, aclaraba que el objetivo de esta comisión es "combatir la politización de la universidad, el nepotismo, la inseguridad jurídica y defender el buen nombre de la universidad". "Esta comisión no es para hacer un juicio penal paralelo y si ha habido delito o no tendrá que determinarlo la Justicia", insistía el 'popular'. Ponía el acento en la voluntad de "averiguar y poner de manifiesto las responsabilidades políticas y de gestión de la vida académica y para instar también a que actúen a los organismos competentes como el Consejo Social y la Cámara de Cuentas". Este fin de semana el diario 'El Mundo' recogía que Goyache relativizó en una reunión del claustro la actuación de Gómez y aseguró que el software en el que se basa la plataforma registrada por Gómez es "dinero de la cátedra" pero que no sabía quién lo había puesto. Según ha publicado este diario Goyache defendió que el software "no se hizo con dinero de la UCM" sino correspondiente a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva creada por la Universidad y dirigida por Begoña Gómez. Goyache anunció, además, que había encargado una revisión sobre la regulación de estas cátedras para evitar "estos problemas", según recoge 'El Mundo'.

