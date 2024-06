Abascal asegura que le importa "muy poco" que le declaren 'persona non grata' en Melilla

Málaga, 5 jun (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles que le "importa poco" que la delegada del Gobierno en Melilla y secretaria general del PSOE en esta ciudad autónoma, Sabrina Moh Abdelkader, haya solicitado declararle 'persona non grata' por sus "declaraciones racistas contra los musulmanes".

En Málaga, donde ha participado en un mitin junto al candidato de Vox a las elecciones al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, Abascal se ha reafirmado en las polémicas manifestaciones que hizo en Murcia, donde aseguró que "estamos asistiendo a una invasión migratoria brutal" y pidió "más muros y menos moros que no respetan a las mujeres".

"No he hecho ninguna declaración sobre los musulmanes, he hecho declaraciones sobre aquellos que no respetan a las mujeres, declaración que mantengo", ha señalado Abascal.

Ha añadido que le importa "muy poco" que Melilla le declare 'persona non grata', ya que es una medida que "no tiene ningún efecto, es propagandística y solo busca demonizar a Vox, que es lo único que el PSOE tiene entre sus objetivos".

Santiago Abascal se ha referido también a las concentraciones para rezar contra la ley de amnistía que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha autorizado ante la sede del PSOE en la jornada de reflexión y en la jornada electoral, los días 8 y 9 de junio.

Ha comentado que si el TSJM las ha permitido "será por algo" y que espera que estas concentraciones "afecten muy mal" al PSOE en las elecciones europeas y que contribuyan a que tenga "un mal resultado".

Ha recordado Abascal que "nos acercamos al día del veredicto final", el de las elecciones europeas del 9J, y que los españoles encontrarán en sus colegios electorales "muchas papeletas, pero solo dos opciones": la de Vox y la de los demás partidos, aquellos que "han votado lo mismo en Bruselas estos últimos cinco años".

PSOE y PP, ha precisado, han apoyado el pacto verde "que arruina nuestro campo y nuestra pesca", así como "restricciones a las industrias nacionales" y políticas migratorias que "han traído inseguridad".

Vox, ha subrayado, "apuesta por una Europa orgullosa, que defiende su identidad, que protege la seguridad de los ciudadanos, que piensa en la prosperidad del campo", frente a una UE burocrática, desfalleciente, rendida, avergonzada de sí misma, que regaña a agricultores y ganaderos y perjudica a los ciudadanos con facturas energéticas abultadísimas. Esperamos que los ciudadanos valoren eso", ha declarado.

Ha arremetido asimismo contra el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha definido como "un tipo sin ningún tipo de escrúpulos". Un político, ha dicho, sobre el que se cierne "la sombra de la sospecha de corrupción", tanto sobre su Gobierno como sobre su partido y su familia.

"Y él, en una huida hacia adelante, se dedica a escribir cartas y organiza conflictos diplomáticos. Ya solo tiene dos palabras en su vocabulario, derecha y ultraderecha, pero todo para tapar su corrupción económica y política, la que representa la amnistía", ha remarcado Abascal, que ha asegurado que no le "sorprende absolutamente nada" de lo que haga Pedro Sánchez "porque lo peor está por llegar". EFE

