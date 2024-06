Margallo ve "problemas muy severos" en la economía y critica que Sánchez diga que España "va como Taylor Swift"

El exministro de Exteriores y eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo ha asegurado que la economía española "tiene problemas estructurales muy severos", por lo que ha criticado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que España va como Taylor Swift. Así lo ha señalado ante los medios de comunicación antes de acudir al encuentro Diálogos para el Desarrollo celebrado este martes en Vigo, donde ha participado también la expresidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas. Allí, García-Margallo ha dicho que España sigue siendo el país de la Unión Europea con más paro, que entre los jóvenes alcanza el 28%. También ha lamentado el escaso crecimiento de la productividad en la última década, con un 0,3% según sus datos. Además, ha recordado que en 2025 "se acabó el recreo" y vuelven las reglas fiscales que obligan a los estados a no gastar por encima de lo que se ingresa. "Esto obligaría a las grandes fuerzas políticas a hacer unos pactos como fueron los Pactos de la Moncloa, pero no parece que eso vaya a pasar. Y seguiremos entonces en una situación muy complicada", ha añadido. "El índice de malestar social, que es la suma de inflación y paro, es el más grave de la UE. Y en el periodo de este Gobierno aumentó un 44%. Decir que la economía va unos días como una moto, otros como un cohete y otros como Taylor Swift no deja de ser una licencia poética por parte del presidente del Gobierno que no se corresponde con los números", ha sentenciado. En su exposición, Margallo ha hablado del contexto mundial y europeo, en medio de un "cambio profundo", con un "cuestionamiento del orden liberal internacional que se puede acelerar todavía más tras las elecciones europeas y en Estados Unidos". "Emergen nuevos actores como China e India", ha explicado, que suman el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. Para él, esto va a determinar una relajación de las reglas comunes, que ya eran "muy tenues" y cada vez "serán menores". A su juicio, Europa está en una situación "muy complicada", por lo que ha urgido centrarse en incrementar la competitividad y "hacer las cosas mejor que las hacen otros". "Probablemente haya que darle un repaso a las normas sobre competencia", ha subrayado, para hablar de que hasta ahora la idea se centraba en fragmentar las sociedades para que no hubiese concentraciones de poder económico que acaba con la competencia, pero ha dicho que en las grandes tecnológicas mundiales eso no ocurre.

